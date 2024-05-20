Пропавшего актера из "Папиных дочек" Светлова нашли на стройке

Актера из "Папиных дочек" Андрея Светлова, о пропаже которого сообщалось некоторое время назад, нашли на стройке в Подмосковье. Туда он отправился на подработку

О том, что инцидент исчерпан, 83-летняя мама артиста Татьяна Андреевна рассказала ИА "Регнум", поблагодарив всех, кто откликнулся на ее просьбу о помощи в розыск. По словам пожилой женщины, Андрей "уже дома и с ним всё хорошо - ничего не произошло".

"Ему пришлось задержаться на объекте, потому что нужно было закончить какие-то работы", - сообщила Татьяна Андреевна, уточнив: сообщить об этом матери у Андрея не было возможности, потому что у Светлова "телефоны украли".

Андрей Светлов родился в 1975 году. Окончил Российский государственный социальный университет. Мама работала на "Мосфильме", поэтому Андрей с детства часто снимался в небольших ролях. Работал в театре. Писал сценарии.