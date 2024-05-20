Мэттью Макконахи и его супруга оголились для рекламы собственного бренда

Все, что делает Мэттью Макконахи, у его огромной армии поклонников тут же вызывает восторг. Стоило актеру всего-то станцевать на свадьбе племянницы, как он тут же стал звездой Интернета. Неудивительно, что новая реклама его собственного бренда алкогольных напитков вызвала такой ажиотаж в Сети. Для нее танцевать, может, и не потребовалось, зато пришлось сделать кое-что другое — снять штаны.

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В рекламной съемке приняла участие и супруга звезды фильма «Джентльмены» Камила Алвес — причем тоже без штанов. Вот так весело супруги сыграли в крокет, чем заставили фанатов от души посмеяться. Кстати, идея для фотосессии неразрывно связана с названием напитка — Pantalones (и да, это единственные панталоны, которые оказались на фотографии). Таким образом супруги призвали народ относиться к такому напитку, как текила, менее высокомерно и просто получать от него удовольствие.

«Мы ценим нашу текилу, а не наши штаны», — утверждает Макконахи.

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Фолловеры задумку оценили сполна и уже вовсю отпускают острые шуточки о том, что пикантные места на снимке замыливать не стоило, а старой доброй текиле наконец вернули былое величие. Повезло, что у звездного семейства нет своего бренда одежды, ведь после такого продажи бы у них точно упали.