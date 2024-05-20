Деталь на фото усилила подозрения фанатов о разводе Аффлека и Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек попытался развеять слухи о скором разводе с американской певицей Дженнифер Лопес и стал объектом обсуждений в сети. На комментарии фанатов обратили внимание в The Sun.

Папарацци запечатлели пару в автомобиле в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах была одна деталь, которая только усилила подозрения фанатов в их скором разводе. Телезвезда демонстрировал на камеру обои своего телефона, на которых была изображена его супруга.

«Дженнифер Аффлек», — говорилось на экране.

Пользователи сети посчитали, что таким образом Аффлек пытался отвлечь внимание прессы от их семейных проблем.

«Постановка. Значит, они точно разводятся», «Ведь каждая звезда показывает экран телефона папарацци», «Видимо Лопес заставляет его делать вид, что все в порядке», «Они просто смеются над нами», — высказывались комментаторы.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада. Артисты были помолвлены 18 лет назад, однако разорвали отношения перед свадьбой. В июле 2021 года Лопес сообщила, что вновь состоит в отношениях с Аффлеком.