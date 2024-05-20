Машков выйдет на сцену в новой роли в спектакле Театра Олега Табакова

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выйдет на сцену в новом образе в премьерном спектакле "Наследники", сообщила пресс-служба театра.

© Кадр из фильма "Миллиард"

"Мне кажется, что тема наследников имеет огромное значение, особенно сейчас, в Год семьи. Я уверен, что каждый человек думает о том, кто же придет после него. Побывав на нашем спектакле, зритель должен сказать: "У меня, наверное, все не так и плохо, пойду-ка я с детьми поговорю. Не упустить бы их, а то я за деньгами бегу и думаю, что дети проживут и сами по себе", - привели в пресс-службе слова народного артиста.

Машков сыграет роль успешного коммерсанта Александра Егоровича Ванюшина, который всю жизнь трудился и возлагал большие надежды на шестерых детей, мечтая, что его дело расширится с новым поколением Ванюшиных.

"Однако напряженная работа ставит Александра Егоровича на грань жизни и смерти. Пришло время решить, кто из детей продолжит его дело", - анонсировали фабулу спектакля в театре.

Худрук также выступил режиссером этой постановки. Спектакль поставлен по инсценировке Олега Антонова по мотивам пьесы Сергея Найденова "Дети Ванюшина". Над сценографией работал Александр Рукавишников, костюмами - Мария Боровская, художником по свету выступил Дамир Исмагилов. Роли в спектакле исполняют, помимо Владимира Машкова, Сергей Угрюмов, Алена Лаптева, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Яна Сексте, Наталия Качалова и другие артисты.