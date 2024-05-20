В погоне за красотой: Деми Мур представила новый хоррор на Каннском кинофестивале
Накануне актриса Деми Мур посетила Каннский кинофестиваль во Франции. Звезда фильма «Привидение» представила на мероприятии новый фильм ужасов «Вещество» французского режиссера Корали Фаржеа. Премьерный показ картины вызвал 13-минутные овации, которые стали самыми продолжительными в Каннах в этом году, сообщает Deadline.
Деми Мур появилась на ковровой дорожке кинофестиваля в нежно-розовом кутюрном платье Schiaparelli с эффектным и необычным объемным ассиметричным бантом в области декольте. Образ дополнили классические лодочки от Christian Louboutin. Также актриса надела ювелирные украшенияот Chopard и распустила волосы.
19 мая в Каннах состоялась премьера фильма ужасов «Вещество», в котором главную роль исполнила Деми Мур. Отметим, что для знаменитости это первая работа, попавшая в отбор на Каннский кинофестиваль. Показ ленты был встречен овациями, которые длились 13 минут. По данным Deadline, такая продолжительность является рекордной для мероприятия в 2024 году.
Режиссером картины выступила француженка Корали Фаржеа. Это ее третий полнометражный фильм после боевика «Выжившая» (2017) и сериала «Песочный человек» (2021). Он снят на злободневную тему — погоня за вечной молодостью, красотой, ради которой люди решаются на «волшебные уколы».
Деми Мур сыграла в ленте актрису Элизабет Спаркл, которая когда-то была голливудской звездой первой величины, но с годами ее слава угасла. Она ведет телешоу о домашних тренировках, оставаясь в прекрасной физической форме, однако вскоре понимает, что ее тело стареет. Тогда врач ей предлагает некое «вещество», с помощью которого она сможет сохранить свою молодость.
77-й Каннский международный кинофестиваль открылся 14 мая 2024 года и будет проходить до 25 мая на Лазурном берегу во Франции.
Ранее мы писали о том, что актер Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма «Горизонты» на Каннском кинофестивале. Картина стала первой режиссерской работой знаменитости.