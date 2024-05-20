Операция, предательства мужей, потеря жилья: как живет Наталья Хорохорина

Заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина была признана поклонниками одной из самых улыбчивых актрис отечественного кино. Как сейчас живет звезда фильмов «Пираты XX века» и «Белые росы», что известно о ее здоровье и личной жизни?

Что известно о здоровье Хорохориной

Актриса театра и кино призналась, что относительно недавно получила травму руки. Артистке диагностировали закрытый перелом бугорка левой плечевой кости с «отломками».

Вместо операции врачи порекомендовали актрисе лечиться при помощи гимнастики. Превозмогая боль, сквозь слезы Хорохорина выполняла рекомендации медиков, однако это лишь ухудшило состояние советской легенды кино.

«Ночь я промучилась, а потом ко мне пришла целая делегация, дословно: „Мы там туда к вам не полезем. Вот вам список упражнений, которые вы должны делать дома“. Со слезами делала, упорно», — поделилась артистка в программе «Звезды сошлись».

Актриса призналась, что после этого решилась обратиться к другому врачу. Увидев состояние Хорохориной, он направил знаменитость на срочную операцию. Выяснилось, что после гимнастических упражнений у артистки появилось смещение.

«Как доктор сказал, мне вбили туда гвоздь [во время операции], пластину поставили», — объяснила звезда фильма «Пираты XX века».

Что известно о личной жизни Хорохориной

Первой любовью актрисы был Виктор Корешков. Молодой человек романтично ухаживал за старшекурсницей ВТУ им. Щепкина: дарил письма, книги, цветы, а однажды вручил модную пластинку с песнями Давида Тухманова «По волне моей памяти», на конверте которой написал «Я влюбился в твою улыбку, в звездочки в твоих глазах».

Пара поженилась, но заводить детей не спешила. Оба хотели реализоваться в актерской профессии. Корешков стал играть в «Маяковке» в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Партнершей по постановке стала Наталья Гундарева. Увлеченный работой Корешков стал пропадать в театре.

«Вот я помню, приезжаю домой в оговоренное время, тогда же не было мобильных телефонов. А мне его мама говорит: „Витя звонил, не волнуйся. Он с Наташей“. То есть не где-то там гуляет, а вот они там что-то репетируют. Я не волновалась абсолютно. А потом он ехал на гастроли в Ленинград. И я собиралась ехать просто как жена. Но так случилось, что меня утвердили в картину „Пираты XX века“», — рассказывала артистка.

Гастроли Корешкова оказались роковыми для пары. Супруг изменил Хорохориной с Гундаревой и честно признался жене в предательстве. Актриса не смогла простить неверность любимого и развелась. Артистка рассказывала, что в итоге Корешков был несчастлив в отношениях с новой спутницей и та ему в итоге тоже изменила.

После разрыва с мужем Хорохорина ушла в работу, а затем встретила Владимира Соболева и вышла за него замуж, простив даже измену, произошедшую накануне свадьбы. К сожалению, брак вскоре дал трещину.

Соболев не мог смириться с тем, что жена увлечена карьерой, и хотел видеть ее дома. Появление дочери Ани в 1992 году не укрепило семью, а спровоцировало новые ссоры. Муж актрисы обесценивал ее таланты, критиковал наряды, а затем и вовсе, как пишет StarHit, запил.

Однажды Соболев едва не сломал жене руку из-за алкоголя. Актриса уговорила супруга закодироваться, однако депрессия, злость и раздражение стали постоянными спутниками супруга. Несмотря на невзгоды, Хорохорина хотела купить семейную квартиру и стала откладывать деньги в банке.

Когда достаточная сумма была накоплена, артистка доверила мужу покупку жилья и ремонт. Однако, когда Хорохорина захотела отправить дочь в школу по новому адресу, выяснилось, что Соболев оформил квартиру на мать. Предательство супруга артистка простить не смогла и развелась с ним в 2000 году.

«По совету адвоката подала в суд, надеялась, что справедливость восторжествует и он вернет квартиру. Но доказать, что новостройка куплена на мои средства, не смогла. Я передавала ему деньги без свидетелей, а он платил в банке в присутствии клерков. Все продумал, все просчитал», — ругала себя Хорохорина.

В итоге актриса осталась с дочерью в коммуналке, а отец Ани не особо стремился помочь наследнице. Вопрос с жильем Хорохорина решила самостоятельно, накопив на первый взнос за квартиру в кооперативном доме для сотрудников киноиндустрии.

Сейчас 70-летняя артистка свободна. Актриса рассказывала, что не может кокетничать с молодыми, а сверстники кажутся ей слишком солидными.