Звезда «Слова пацана» похвастался дорогим подарком от жены

20 мая актер празднует свой день рождения.

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Сегодня, 20 мая, российский актер театра и кино Рузиль Минекаев празднует день своего рождения. Звезде популярного сериала «Слово пацана» исполнилось 25 лет. Накануне артист посетил церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров и немного пообщался с журналистами. Корреспондет издания «Страсти» решил поинтересоваться у именинника, какой презент он получил от своей супруги, 25-летней актрисы Азизы Бекмановой.

В беседе с представителем прессы Рузиль Минекаев сообщил, что теперь он является владельцем дорогостоящей игровой приставки. Артист признается, что очень рад такому подарку от жены.

«PlayStation 5. Я его очень хотел давно», — поделился Рузиль Минекаев с корреспондентом.

На прошлой неделе WomanHit писал, что Рузиль Минекаев сменил имидж. Соответствующим фото актер поделился на странице своего личного блога в Сети. На размешенном снимке звезда сериала «Слово пацана» предстал со светлыми волосами. Правда, новый образ артиста понравился далеко не всем. Некоторые фолловеры актера посчитали, что «Марат уже не тот».