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Женился на однокурснице, снялся у американца: путь Юры Борисова к Каннам

Один из самых ожидаемых фильмов 77-го кинофестиваля в Каннах — работа американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». В картине появятся сразу несколько российских актеров — Марк Эдельштейн, Дарья Екамасова и Юра Борисов, а также звезда последнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Майки Мэдисон. Лента рассказывает о проститутке из Бруклина, которая выходит замуж за сына российского олигарха. NEWS.ru рассказывает, чем прославился сыгравший в фильме Юра Борисов.

Женился на однокурснице, снялся у американца: путь Юры Борисова к Каннам
© РИА Новости

Почему Юра Борисов испугался театра

Юра Борисов родился в Реутове Московской области. После окончания школы он поступил в Щепкинское театральное училище на курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова. В 2013 году Борисов окончил институт и сразу получил первую профессиональную награду — «Золотой лист» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Александра Аметистова в спектакле «Зойкина квартира».

Спустя много лет Борисов признавался, что выбрал театральный вуз, потому что он показался ему «самым коротким путем к достижению цели».

«Мне просто нравилось валять дурака. И продолжает нравиться до сих пор. Ведь что такое актерская профессия? Это клоунада, причем без навыков. Валяние дурака в чистом виде», — говорил он журналу «ОК!».

После учебы актера зачислили в труппу театра «Сатирикон». Юра сыграл посла Людовика в шекспировской трагедии «Отелло» и роль преданного друга Ромео Бальтазара в «Ромео и Джульетте» Константина Райкина. Но через год забрал трудовую книжку из театра и сосредоточился на кино.

«Я ушел, потому что театр — это не то место, где ты можешь зарабатывать деньги, не то место, где ты можешь бесконечно работать. Для меня театр — это место, куда ты приходишь что-то сказать, сделать, но это не то место, где ты работаешь ежедневно, я увидел рутину, испугался и убежал», — так он объяснил свое решение PEOPLETALK.

Какая роль сделала Борисова знаменитым

Он дебютировал на большом экране в 18 лет в драме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. Затем были сериалы «Метод Фрейда», «В зоне риска» и драма «Мотыльки» о любви подростков на фоне Чернобыльской аварии. Позже была военно-историческая картина «Искупление» и биографический сериал «Поединки».

В мае 2015-го на экраны вышла военная лента Сергея Попова «Дорога на Берлин», созданная по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи» и дневников Константина Симонова. Борисов сыграл главного героя — молодого лейтенанта, который не выполнил приказ и оказался приговоренным к расстрелу. Картину отлично приняли критики, а после ее выхода Юра получил еще больше интересных предложений.

В 2019 году на экраны вышел фильм Дарьи Жук «Хрусталь», где Борисов сыграл эгоцентричного диджея. Картина получила Гран-при алма-атинского кинофестиваля и «Нику». Тогда же зрители увидели военную драму «Т-34». Фильм собрал в прокате более двух миллиардов рублей.

В июне 2019 года картина Бориса Акопова «Бык» с Борисовым в главной роли взяла главную награду «Кинотавра» в Сочи. Актер сыграл лидера преступной группировки, которая действовала в 1997 году. Тем же летом «Бык» попал и в одну из программ кинофестиваля в Карловых Варах. Так российского актера заметили европейские кинематографисты.

Как актер оказался в Каннах, Венеции и на Netflix

За следующие три года актер снялся в 26 проектах. Сам Борисов признавался, что режиссеры постоянно предлагают ему роли, а поклонницы атакуют в социальных сетях.

«Когда я появился в сериале „Ольга“, тоже много людей подписалось, правда, тогда в основном девушки, которые влюбились в моего романтичного Льва… Мне вот очень много девушек пишет с самыми разными предложениями, но я не хотел бы, чтобы так было, это вообще все разрушает. Я надеюсь, они все-таки поймут, что в этом нет смысла — для каждой девушки создан в этом мире свой парень, они должны найти друг друга и быть вместе навсегда», — рассказывал Борисов.

В фильмографии актера есть и другие исторические блокбастеры — «Союз Спасения» и «Калашников». За работу в последнем он получил награду «Золотой орел». Однако сам Юра считает свое участие в этих картинах «неудавшимся». Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В 2020 году Борисов появился в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», мелодраме Михаила Локшина «Серебряные коньки». Картина стала первым российским фильмом, который вышел на Netflix, а в России она получила премии «Ника» и «Золотой орел».

Через год Борисов появился в картине «Купе номер шесть», снятой РФ совместно с Финляндией, Эстонией и Германией. За свою роль он получил номинацию на премию Европейской киноакадемии и призы международных кинофестивалей в Сан-Паулу и Вальядолиде в номинации «Лучший актер».

В 2021 году «Купе номер шесть» и «Петровы в гриппе» участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Снявший «Петровых» оператор Владислав Опельянц получил за свою работу премию Высшей технической комиссии фестиваля, а фильм «Купе номер шесть» получил Гран-при в Каннах.

В том же году Борисов снялся в первом российском экшен-фильме про супергероев — партизан времен Великой Отечественной войны «Красный призрак», где сыграл отважного солдата. В 2022-м он появился в сериале «Подельники» Евгения Григорьева.

В фестивальной копилке Борисова есть и Венецианский кинофестиваль. Фильм Натальи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал» с Борисовым в главной роли участвовал в основном конкурсе, лента Владимира Битокова «Мама, я дома» с актером — в программе «Горизонты экстра» того же кинофестиваля.

Что известно о жене актера

Борисов женат на актрисе театра «Современник» Анне Шевчук. Они познакомились во время учебы в Щепкинском училище. Анна была на два курса старше Юрия.

В интервью Дудю он рассказывал, как пытался ухаживать за Анной. Актер писал записки на своем белом галстуке и просовывал его под дверь ее комнаты в общежитии.

Все изменила репетиция спектакля «Зойкина квартира», где оба были задействованы. Молодые люди стали встречаться к концу его четвертого курса, а в 2014 году расписались в Грибоедовском ЗАГСе.

Сейчас пара воспитывает двух дочерей — Марфу и Акулину. Когда старшая появилась на свет, семья жила в коммунальной квартире, которую предоставил театр «Современник».

Почему Борисов разочаровался в христианстве

После выпуска из театрального училища актер увлекся эзотерикой, а позже пришел к христианству.

«В какой-то момент я стал очень религиозным человеком. Это помогло мне очиститься от разных метаний и зависимостей. Но потом я понял, что становлюсь фанатиком. Внутри религии заложены вещи, с которыми я не согласен, потому что раньше религия использовалась как рычаг управления людьми. Для меня изначально христианство было вещью, которая выводит к свету. Но покаяние, в котором существует православный христианин, граничит с рабством», — рассказывал он.

Сейчас актер говорит, что продолжает верить в Бога, однако старается дистанцироваться от религиозных институтов.

Сколько стоит один съемочный день Борисова

В прошлом году критики отмечали работу Борисова в картине «Кентавр», а в 2024-м — в фантастическом боевике «Сто лет тому вперед». Сейчас в производстве находится исторический сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» и биографический мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина», где играет актер.

Однажды Борисов рассказал, что за один съемочный день получает 150 тысяч рублей. По его словам, он хочет сниматься в зарубежных проектах и пробовался на роль в фильме «Тетрис». В 2023-м стало известно, что актер участвует в съемках фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, с которым сейчас находится в Каннах.

Все это время Борисов просит указывать себя в титрах просто Юрой, потому что с детства не выносит обращения на «вы».

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