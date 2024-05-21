Бен Аффлек вновь надел обручальное кольцо на фоне слухов о разладе с Лопес

Буквально на днях 51-летний Аффлек был запечатлен папарацци без обручального кольца на пороге дома, куда он якобы переехал после размолвки с женой. Однако вскоре кадры застали актера с вновь надетым символом супружеской верности, пишет Daily Mail.

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В это же время 53-летняя Джей Ло излучала счастье, лучезарно улыбаясь по пути в танцевальную студию, где она готовится к новому концертному туру, сообщает page six. Это породило новую волну предположений о том, что в отношениях звездной четы царит полная идиллия.

Тем не менее, факты говорят об обратном. Более месяца Аффлек и Лопес не появлялись на публике вместе. На культовом met gala певица блистала в гордом одиночестве. В то время как Бен проводил время с 7-летним сыном Сэмюэлом от бывшей жены Дженнифер Гарнер, сама актриса недавно навещала экс-супруга в арендованных им апартаментах.

Истоки нынешних перипетий в отношениях Бена и Джей Ло уходят в начало 2000-х. Тогда, после двух лет романтических отношений, свадьба пары сорвалась буквально накануне бракосочетания. Спустя 20 лет после первого знакомства в 2001 году бывшие влюбленные возобновили роман, сначала обвенчавшись тайно, а затем сыграв пышную свадьбу в кругу близких.

Пока ни Аффлек, ни Лопес официально не прокомментировали ситуацию, оставляя поклонников гадать: идет ли речь о временном разладе или все слухи — не более чем выдумки жадных до сенсаций таблоидов. Как бы то ни было, многомиллионная армия фанатов звездного дуэта затаила дыхание в ожидании новой развязки этой запутанной истории.