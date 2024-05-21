Актриса Мария Горбань показала фигуру в купальниках

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, снялась в трендовых купальниках. Звезда позировала в примерочной и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Кто за красный? Будем голосовать. Мужу не нравится, а мне нравится, даже не могу объяснить почему. А черный купальник — просто моя любовь», — отметила артистка.

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При росте 172 сантиметра знаменитость весит 52 килограмма. Актриса признавалась в личном блоге, что не мучает себя диетами, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также артистка поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.

© Соцсети

У Горбань двое детей. Она воспитывает девятилетнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года Горбань во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.

Актриса говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов и в этом помогла генетика. По словам знаменитости, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники артистки отмечали, что Горбань вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.