Актриса Анастасия Задорожная поделилась кадрами с округлившимся животом

38-летняя звезда сериала «Вызов» Анастасия Задорожная ждет рождения первенца, она поделилась кадрами с округлившимся животом в личном блоге. Многие пользователи соцсетей не только поздравили артистку, но и обсудили ее «позднюю» беременность.

«Ого, в таком возрасте решились? Но поздравляю вас», «Я бы уже не решилась, поздно», «Правда, удивительно», «В цивилизованном мире в этом возрасте и заводят детей, а у нас удивляются», «А я тоже в шоке. 38 лет называют «таким» возрастом», «Такта ноль», «Прекрасный возраст, и у каждой мамы свой путь», «Ох, ну тяжело в таком возрасте», «Да какая разница, во сколько лет забеременела. Вы ж не знаете, какие проблемы может были», «Настя, никого не слушайте, вы прекрасны. Здоровья и легких родов», — отреагировала аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость не стала отвечать на комментарии и вступать в полемику с незнакомыми людьми. Задорожная только отметила, что это долгожданная беременность, и она счастлива.

В 2020 году актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.