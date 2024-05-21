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Актриса Елена Санаева заявила, что не хочет раскрывать свой диагноз

Народная артистка России Елена Санаева сообщила в беседе с изданием «Абзац», что ее скоро выпишут из больницы.

Актриса Елена Санаева заявила, что не хочет раскрывать свой диагноз
© РИА Новости

Санаева призналась, что чувствует себя хорошо. Она не стала называть свой диагноз. Актриса призналась, что не хочет делиться этой информацией.

13 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Елена Санаева была госпитализирована из-за проблем с дыханием. По данным издания, ей якобы диагностировали легочную эмболию, однако сама артистка это не подтвердила.

По словам Санаевой, ее госпитализировали из-за проблем с сердцем. Она рассказала, что долгое время чувствовала себя плохо, однако не обращалась к медикам.

Елена Санаева дебютировала в кино в 1967 году — в фильме «Генерал Рахимов». Артистка получила известность, сыграв лису Алису в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2022-м — народной артистки России.

В фильмографии Санаевой более 60 работ. Она снималась в таких проектах, как «Водоворот», «Чучело», «Деревня Утка», «Законный брак», «Парфюмерша».

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