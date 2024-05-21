Звезда «Уральских пельменей» заявила о минусах актерского образования

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина заявила, что актерское образование мешало ей в работе. Женщина в новом интервью в эфире шоу «Предельник» на YouTube вспомнила свои первые выступления и рассказала, что было с ними не так.

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Артистка призналась, что сначала у нее были сложности. Как оказалось, проблема была в профессиональном актерском образовании, которое было только у нее. Когда они вместе выступали на сцене, то игра Иланы сильно отличалась. Это не всегда приходилось по вкусу зрителям.

«Мне писали, что я не вписываюсь. И действительно, потому что я совершенно по-другому играла, то есть я играла, а они же просто живут свои роли, они по-другому это абсолютно делают», — поделилась Дылдина.

Только со временем женщина поняла, как нужно вести себя во время выступлений. Если раньше она «гримасничала» и подавала себя как актриса, то после достаточного опыта начала жить шутками, как ее коллеги.

«А "Пельмени" — это про другое, они все органично живут в этих шутках», — добавила звезда.

Ранее Илана Дылдина призналась, что после свадьбы носила фамилию бывшего бойфренда. Она стала известна зрителям как Юрьева, а теперь носит фамилию Дылдина.

Также стало известно, что молодая актриса осталась под впечатлением от работы с Сергеем Безруковым. 22-летняя девушка призналась, что засматривалась на артиста.