Актер Филипп Янковский сфотографировался со своей семьей в Грузии

20 мая для семьи Янковских – значимая дата, ведь в 2009 году в этот день не стало Олега Ивановича, который являлся отцом Филиппа Янковского. Все семейство собралось в Грузии, чтобы почтить память, передает StarHit.

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Артист сделал снимок и опубликовал его в социальных сетях. На нем знаменитости позировали на летней веранде ресторана. На нем Диана Пожарская обнимает Оксану Фандеру, а Иван Янковский держит за руку сестру Лизу.

«Сегодня день памяти моего отца», — написал актер.

Стоит уточнить, что у семьи есть еще один повод собраться вместе. По слухам, 29-летняя Лиза выходит замуж за фронтмена группы OQJAV Вадика Королева, который старше невесты на десять лет. Познакомились они на совместных съемках. Сейчас пара живет во Франции и планирует там же организовать свадьбу.

Иван Янковский остался в России, ведь после его участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он стал невероятно популярен. Из-за этого его коллега Никита Кологривый неоднократно резко высказывался в его адрес.

Филипп Янковский в ответ на нападки в сторону внука тоже решил высказаться, но публично унижать молодого актера не стал.