Актер Филипп Янковский сфотографировался со своей семьей в Грузии
20 мая для семьи Янковских – значимая дата, ведь в 2009 году в этот день не стало Олега Ивановича, который являлся отцом Филиппа Янковского. Все семейство собралось в Грузии, чтобы почтить память, передает StarHit.
Артист сделал снимок и опубликовал его в социальных сетях. На нем знаменитости позировали на летней веранде ресторана. На нем Диана Пожарская обнимает Оксану Фандеру, а Иван Янковский держит за руку сестру Лизу.
«Сегодня день памяти моего отца», — написал актер.
Стоит уточнить, что у семьи есть еще один повод собраться вместе. По слухам, 29-летняя Лиза выходит замуж за фронтмена группы OQJAV Вадика Королева, который старше невесты на десять лет. Познакомились они на совместных съемках. Сейчас пара живет во Франции и планирует там же организовать свадьбу.
Иван Янковский остался в России, ведь после его участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он стал невероятно популярен. Из-за этого его коллега Никита Кологривый неоднократно резко высказывался в его адрес.
Филипп Янковский в ответ на нападки в сторону внука тоже решил высказаться, но публично унижать молодого актера не стал.
«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. <…> Я ему желаю здоровья, в первую очередь. Чтобы он талант продолжал развивать. Как артист он действительно хороший», — сказал он.