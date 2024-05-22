Джереми Аллент Уайт поговорил про крепкую дружбу с Айо Эдебири из сериала «Медведь»
Недавно Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири, работающие вместе над сериалом «Медведь», высказались по поводу своей дружбы в небольшом интервью.
Актёры считают, что у них отличные дружеские и рабочие взаимоотношения. Оба артиста уважают друг друга и ценят вклад в киноиндустрию.
Работа может быть очень интимным занятием, очень личной и эмоциональной. Я думаю, когда ты работаешь в творческих или смежных с творчеством отраслях, есть явное чувство страсти к своему делу.
Аллен Уайт надеется, что его тёплые отношения с Эдебири отражаются на Карми и Сидни на экране шоу.
Я испытываю огромное уважение к Эдебири не только как к человеку, но и как к артисту. И поэтому я надеюсь, что такого рода отношения между Карми и Сидни хорошо видны на камере.
Третий сезон «Медведя» выйдет в июне.