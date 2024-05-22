Россияне захотели увидеть Хабенского и Добронравова в образе Шерлока Холмса

Большинство россиян считают, что из современных актеров лучше всех образ детектива Шерлока Холмса на экране воплотил бы Константин Хабенский. За него проголосовали 31,7% респондентов в майском опросе сервисов «Литрес» и LiveLib, результаты которого есть у НСН.

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Среди российских актеров опрошенные также хотели бы увидеть в кинообразе Холмса Виктора Добронравова (31,5%) и Никиту Ефремова (16%).

Среди зарубежных актеров россияне хотели бы посмотреть на Шерлока Холмса в исполнении британца Хью Лори (37%), ирландца Киллиана Мерфи (34%) или шотландца Джеймса Макэвоя (22%).

40% признались, что им было бы интересно увидеть в роли Шерлока Холмса женщину.

Опрос также показал, что лучшие образы британского детектива, уже сыгранные в кино, воплотили на экране Игорь Ливанов и Бенедикт Камбербэтч.