Умер актер из «Однажды в Америке» и «Серпико»

Ушел из жизни Ричард Форонджи, американский актер кино и сериалов, начиная с 1970-х, с "Серпико" Люмета, снявшийся в восьми десятках проектов.

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В экранном списке артиста - культовая сага Леоне "Однажды в Америке" (18+), вторые "Охотники за привидениями", "Путь Карлито" (18+) Де Пальмы, "Чертова служба в госпитале МЭШ", оригинальные "Ангелы Чарли" и "Старски и Хатч", "Блюз Хилл-стрит".

Некролог появился в Variety. Причина смерти 86-летнего артиста не разглашена.

Ричард Эдвард Форонжи родился в 1937 году в Бруклине

В 2020-м под псевдонимом Ричард Солерно он выпустил книгу мемуаров "От мафии до кино: как я сбежал от криминала и оказался в Голливуде". В ней артист обстоятельно описал, как бывший нью-йоркский гангстер стал востребованным характерным актером.