В конце декабря британский актёр Гэри Олдман признался, что он недоволен своей игрой в киносаге «Гарри Поттер». Артист заявил, что наверняка сыграл бы Сириуса Блэка более пронзительно, если бы был знаком с оригинальными произведениями Джоан Роулинг — как это сделал Алан Рикман, исполнитель роли Северуса Снейпа.

Спустя полгода Олдман прояснил, что он имел в виду под своей «средней актёрской игрой». Как оказалось, актёр очень требователен к себе, поэтому он всегда стремится воплощать своих героев как можно достовернее.

Как любой художник, актёр или живописец, я чрезмерно критичен к своей работе. Если я когда-нибудь буду полностью удовлетворён тем, что делаю, это будет для меня смертью. Если бы я посмотрел на свою игру и подумал: «Боже мой, я великолепен», это был бы очень печальный день.

Гари Олдман снялся в трёх фильмах франшизы: «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004 год), «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005 год) и «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007 год).