Чем знаменит новый Ведьмак Лиам Хемсворт

Голливудский красавчик, бывший муж Майли Сайрус и новый Ведьмак — все это Лиам Хемсворт. Австралийский актер долгое время был в тени старших братьев Люка («Территория зла», «Мир Дикого запада») и Криса («Тор», «Мстители»), но, кажется, его звездный час уже не за горами. Биография актера, его лучшие роли, а также почему он заменит Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии в четвертом сезоне «Ведьмака», — в материале «Ленты.ру»

Детство и первые актерские шаги

Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне в семье учительницы английского языка и сотрудника социальной службы, занимающегося защитой прав детей. Деятельность отца настолько повлияла на юного Лиама, что позже он сам стал послом австралийского Фонда детства.

Помимо него, в семье росли еще два брата, Крис и Люк, которые впоследствии тоже стали актерами. Когда Лиаму было восемь лет, его семья переехала из Мельбурна и поселилась на острове Филлипа, расположенном недалеко от южного побережья Австралии. Там его родители устроились на животноводческую ферму, а мальчики были предоставлены сами себе — они целыми днями играли в горах, катались на мотоциклах и серфах и периодически устраивали драки.

Отдельным развлечением братьев были фильмы — сначала они просто вместе смотрели их дома, а потом Крис и Люк начали ходить на кинопробы. В подростковом возрасте Лиам решил пойти по их стопам, бросил школу (с ней все равно не складывалось) и стал подрабатывать на стройке, чтобы получать собственные деньги и иметь возможность спокойно готовиться к прослушиваниям.

В 17 лет Хемсворт-младший прошел кастинг австралийского сериала «Соседи» — на протяжении 24 эпизодов он играл старшеклассника Джоша, который в финале второго сезона попал в аварию и остался парализованным. Позже последовали небольшие роли в фильмах «Знамение» и «Треугольник», после чего Лиам вместе с братом Крисом переехал в Лос-Анджелес.

Успехи в Голливуде

Первые годы в Голливуде оказались для девятнадцатилетнего Хемсворта довольно напряженными. Сначала им с братом не хватало денег даже на аренду квартиры, и они жили в гостевом доме своего агента. Потом у Криса началась череда успешных прослушиваний, а вот Лиама брать в полнометражные фильмы не спешили — он казался продюсерам слишком юным и неопытным.

Два раза он дошел до финальных стадий переговоров — в фильме «Тор» Кеннета Браны и в фильме Сильвестра Сталлоне «Неудержимые» — однако в последний момент обе роли сорвались.

На роль Тора в результате взяли старшего брата Лиама, Криса Хемсворта

После этого Хемсворт снялся в других проектах: «Эмпайр Стэйт» вместе с Дуэйном Скалой Джонсоном, «Паранойе» вместе с Гари Олдманом и Харрисоном Фордом и второй части «Неудержимых» (там его героя убили в самом начале фильма), но не получил особого признания.

Гораздо убедительнее Лиам был в мелодрамах — так, большую долю поклонниц ему удалось завоевать после съемок в подростковом музыкальном фильме «Последняя песня». Еще одним успешным проектом стала мелодрама «Молодые сердца» о солдате во время Вьетнамской войны, который на несколько дней возвращается в Америку.

Настоящим прорывом для Хемсворта стала роль Гейла Хоторна в фантастической франшизе «Голодные игры», где он сыграл друга детства главной героини Китнисс Эвердин. Его персонаж проходит непростой путь принятия своих чувств, осознает, что он любит Китнисс, и борется за ее сердце с другим героем, Питом.

Личная жизнь

В 2009 году, во время съемок «Последней песни», Лиам Хемсворт впервые встретил Майли Сайрус, которая стала его партнершей по фильму. Почти сразу они стали встречаться.

«Я думаю, что одним из элементов, который сделал этот фильм таким особенным, было наблюдение за тем, как два очень молодых человека влюбляются друг в друга, это происходило в реальном времени и в реальной жизни», — рассказывала Сайрус.

Пара была вместе 10 лет, но с перерывом в три года: они расстались в 2012-м, хотя к тому моменту уже были обручены. В 2015-м пара снова сошлась (за это время актер успел повстречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес). В декабре 2018 года Сайрус и Хемсворт поженились, однако брак продлился недолго. Уже в конце следующего года они развелись, уточнив, что останутся друзьями и вместе продолжат заботиться о животных, которых завели за эти годы.

Вскоре после этого друзья актера заявили, что он подал на развод из-за интрижки жены с ее новой подругой Кейтлин Картер.

В свою очередь Сайрус в день рождения бывшего мужа в 2023 году выпустила трек Flowers, который посвятила своим отношениям с ним. В самой песне обвинений в адрес актера не было, но в клипе поклонники увидели море отсылок на него и его неверность. Дженнифер Лоуренс: партнерши Хемсворта по «Голодным играм», с которой он якобы ей изменял.

В результате актер столкнулся с волной хейта в социальных сетях и подал на бывшую жену в суд за клевету.

Летом 2021 года Хемсворт-младший появился на благотворительном мероприятии с новой девушкой, актрисой Габриэллой Брукс. По слухам, пара встречалась с 2019 года, но скрывала свои отношения. Однако в 2022 году они разошлись.

Участие в сериале «Ведьмак»

С конца 2023 года имя Лиама Хемсворта чаще всего звучало в связи с продолжением сериала «Ведьмак», где он сыграет главную роль вместо Генри Кавилла. О том, почему Warner Bros. решили сменить актерский состав, ходило много слухов, однако, по словам источников, близких к Кавиллу, у того просто закончился срок участия в проекте, поэтому пришлось найти нового исполнителя главной роли.

Поклонники саги Анджея Сапковского встретили новость о появлении Хемсворта в сериале не очень благосклонно и даже собрались бойкотировать проект, а петиция о возвращении Кавилла набрала более 300 тысяч подписей. Тем не менее съемки сериала весной 2024-го идут полным ходом, поэтому фанатам (и Хемсворту) остается только надеяться на то, что химия между зрителями и актером все-таки произойдет.

Лучшие фильмы и сериалы с Лиамом Хемсвортом

Год выхода: 2010

2010 Страна: США

США Жанр: драма, мелодрама, мюзикл

драма, мелодрама, мюзикл Режиссер: Джули Энн Робинсон

Джули Энн Робинсон В ролях: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Грег Кинниэр, Бобби Коулмэн, Халлок Билс, Келли Престон

Когда родители 17-летней Вероники Миллер объявляют, что хотят развестись, ее жизнь рушится. Отец Вероники, бывший пианист, переезжает в другой город и почти перестает общаться с дочерью, однако спустя три года девушка все же едет к нему на летние каникулы. Там Миллер-старший пытается наладить с дочерью контакт с помощью музыки — их единственного общего интереса. Но, кажется, это волнует девушку гораздо меньше, чем соседский парень (именно его играет Хемсворт).

Эпичная подростковая сага-антиутопия, за которой несколько лет назад наблюдал весь мир. Действие происходит в далеком будущем, где бедные горожане в прямом эфире участвуют в игре на выживание. Однажды жребий падает на юную Китнисс и ее тайного поклонника Пита, которого она знает с детства. Теперь они должны стать врагами, потому что победить может только один из 24 участников. Поддерживать Китнисс во время этого непростого периода будет ее друг Гейл в исполнении Лиама Хемсворта.

В 1920-е годы юная Тилли Даннейдж уехала из родного австралийского городка после обвинений в убийстве одноклассника. С тех пор она стала выдающейся швеей, работала в лучших модных домах Милана и Парижа, однако семейные проблемы вынудили ее вернуться домой. Жители городка сначала не принимают Тилли, но периодически она завоевывает расположение местных модниц и даже влюбляется в молодого парня Тедди (Лиам Хемсворт). Однако на этом ее испытания не заканчиваются.

«День независимости: Возрождение»

Спустя 20 лет после вторжения инопланетян на Земле выросло новое поколение людей, которые создали специальную программу для защиты планеты. Однако захватчики оставили на Земле маяк и вернулись в день независимости США, 4 июля. Герой Лиама Хемсворта, Джейк, вместе с другими бойцами готовится отразить удар.

«Самая опасная игра»

Год выхода: 2020

2020 Страна: США

США Жанр: драма, триллер

драма, триллер Число сезонов: 2 сезона

2 сезона Число серий: 27 серий

27 серий Режиссеры: Ник Сантора, Джош Хармон, Скотт Элдер

Ник Сантора, Джош Хармон, Скотт Элдер В ролях: Лиам Хемсворт, Кристоф Вальц, Сара Гадон, Зак Черри, Билли Берк

Захватывающий многосерийный боевик о жителе Детройта Додже Тайсе (Лиам Хемсворт). Тайс страдает от рака мозга и соглашается на предложение обаятельного бизнесмена Майлза поучаствовать в некой охоте. Эта охота, по словам Майлза, должна помочь ему, однако Тайс не знает, что он сам и является жертвой.