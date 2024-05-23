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От «Жестокого романса» до «Тещи»: Ларисе Гузеевой — 65

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Лариса Гузеева в 1983 году и в 2023 году (коллаж)
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Лариса Гузеева в 1983 году и в 2023 году (коллаж) 
© РИА Новости
Лариса Гузеева, 1982 год
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Лариса Гузеева, 1982 год 
© Yury Pilipenko/Global Look Press
Лариса Гузеева, 1986 год
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Лариса Гузеева, 1986 год 
© Г. Коревых/РИА Новости
Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», 1986 год
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Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой и Андрей Мягков в роли Карандышева в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», 1986 год 
© РИА Новости

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Лариса Гузеева в роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой и Никита Сергеевич Михалков в роли Сергея Сергеевича Паратова во время съемок художественного фильма «Жестокий романс», 1983 год
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Лариса Гузеева в роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой и Никита Сергеевич Михалков в роли Сергея Сергеевича Паратова во время съемок художественного фильма «Жестокий романс», 1983 год 
© Николай Малышев/ТАСС
Лариса Гузеева во время съемок художественного фильма «Жестокий романс», 1983 год
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Лариса Гузеева во время съемок художественного фильма «Жестокий романс», 1983 год 
© Николай Малышев/ТАСС
Лариса Гузеева на съемках фильма «Спальный вагон», 1989 год
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Лариса Гузеева на съемках фильма «Спальный вагон», 1989 год 
© Igor Gnevashev/Global Look Press
Лариса Гузеева, 2001 год
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Лариса Гузеева, 2001 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Лариса Гузеева, 2005 год
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Лариса Гузеева, 2005 год 
© Global Look Press

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Лариса Гузеева на показе новой коллекции Cinzia Rocca осень-зима 2013-2014 в ГУМе
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Лариса Гузеева на показе новой коллекции Cinzia Rocca осень-зима 2013-2014 в ГУМе 
© Валерий Левитин/РИА Новости
Лариса Гузеева и Александр Масляков во время съемок передачи «Минута славы», 2012 год
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Лариса Гузеева и Александр Масляков во время съемок передачи «Минута славы», 2012 год 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова на премьере фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева в кинотеатре «Иллюзион», 2019 год
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Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова на премьере фильма «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева в кинотеатре «Иллюзион», 2019 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща», где она исполнила главную роль, 2023 год
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Лариса Гузеева на премьере фильма «Тёща», где она исполнила главную роль, 2023 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Лариса Гузеева родилась в 1959 году Оренбургской области. Своего отца будущая артистка никогда не видела, а про отчима вспоминать не любит, говоря, что в ее детстве многое скрывалось и запрещалось. В одном из интервью она рассказывала, что когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями, ее выставляли из комнаты.

«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — вспоминала Гузеева.

Окончив школу, девушка поехала воплощать свою мечту стать актрисой в Ленинград — там она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курс Владимира Петрова. Одной из первых ее ролей в кино стала главная женская партия в фильме «Жестокий романс», по которому ее и запомнили. Однако в карьере Гузеевой было еще множество картин: «Соперницы», «Семейный ужин», «Патриотическая комедия», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Наследницы», «Женская логика», «Миллионер поневоле» и другие.

В 2014 актриса перестала появляться на больших экранах, зато сделала карьеру главной телесвахи страны на шоу «Первого канала» «Давай поженимся!». Говоря о кино, Гузеева отмечала, что «закрыла для себя эту историю без всяких внутренних драм»:

«Я, наверное, внутренне не артистка. У меня нет такого, чтобы гореть кино, театром. До 40 лет это было, а когда ты старше — хочется такого предложения, чтобы потрясти твой разум и воображение. А иначе это просто заработок».

Но в 2023-м артистка снова снялась в полном метре. После почти 10-летнего перерыва она сыграла одну из главных ролей в комедии «Теща». Поначалу, как вспоминала сама Гузеева, она отказывалась, но продюсеру картины Тимуру Вайнштейну удалось ее убедить.

В этом году зрителей ждет еще одна комедия с участием артистки. Гузеева сыграет в фильме «Детокс» — он расскажет о трех подругах, которые втайне от своих родных уезжают на модный курорт.

Актеры
Фото
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается
Миллионер поневоле
Жестокий романс
Шерлок Холмс
Тимур Вайнштейн
Владимир Петров
Лариса Гузеева
Первый канал
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