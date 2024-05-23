Аня Тейлор-Джой вышла на публику в кожаном мини-платье со шнуровкой

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой вышла на публику в откровенном образе. Фотографии звезды "Острых козырьков" опубликованы на сайте People.

© globallookpress

28-летняя Аня Тейлор-Джой была замечена 22 мая в Нью-Йорке. Папарацци подловили актрису перед тем, как она отправилась на съемки "Позднего шоу со Стивеном Кольбером". Знаменитость вышла на публику в бордовом кожаном мини-платье со шнуровкой сзади. При этом Аня Тейлор-Джой не стала надевать нижнее белье. Она дополнила образ замшевыми туфлями на каблуках, серьгами и массивным металлическим браслетом. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий хвост.

© Газета.ru

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу "Ход королевы". Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. Недавно актриса впервые показала фото с мероприятия.