Актриса Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

Российская актриса Юлия Пересильд показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Звезда фильма «Вызов» снялась на фоне моря во время отдыха на Пхукете, Таиланд. 39-летнюю артистку запечатлели в черном купальнике с прямоугольным вырезом в районе груди. Также она надела белую накидку с цветочным принтом и убрала волосы в пучок, украсив их цветком красного оттенка.

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В то же время знаменитость отказалась от макияжа и продемонстрировала естественную внешность на фото.

Ранее в мае 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.