Тяжелый развод, дочка, новые съемки: где сейчас актер Константин Белошапка

Константин Белошапка — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Белошапка

Константин Белошапка родился 26 мая 1992 года в Москве. Окончил Театральный институт им. Щукина.

Белошапка снимался в картинах «Кодекс чести», «Восьмидесятые», «Жизнь и судьба», «По законам военного времени», «Тихий Дон», «Отель Элеон», «Со дна вершины», «Света с того света», «Гранд», «Ласточка», «Перекати-поле», «Приворот. Черное венчание», «Готовы на все» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 29 работ.

Что известно о личной жизни Белошапки

В 2015 году Константин Белошапка женился на актрисе Дарье Урсуляк.

«Полгода я ходил и не замечал человека рядом, а потом вдруг: „О! Даша, привет. Что делаешь?“», — вспоминал Белошапка.

В 2015 году у супругов родилась дочь Ульяна. Белошапка присутствовал на родах.

«Мне хотелось и Дашу поддержать, и просто интересно было. Так что я к этому спокойно отнесся. Осознание, что это моя дочь, а не просто какой-­то кричащий комок, приходило постепенно, как и любовь к ней. И чем старше она становится, тем это чувство сильнее», — объяснял он.

В 2021 году артисты развелись.

«Конечно, чего скрывать, я переживал, хотя это и не было неожиданностью. Но все равно при наличии ребенка развод — очень болезненный момент», — говорил Белошапка в интервью WomanHit.

При этом актер отмечал, что все свободное время старается проводить с наследницей.

«У меня очень плотный график, но все свои „окна“ стараюсь проводить с Ульяной, по крайней мере быть с ней на связи, чтобы она всегда чувствовала, что я рядом. Летом снимал дом, туда приезжала моя сестра с двумя детьми, так что мы все время были за городом. Ульяна очень дружит со своей двоюродной сестрой, они замечательно проводили время. Когда у меня есть возможность взять дочку с собой, например, на примерку костюма на „Мосфильм“, всегда этим пользуюсь», — рассказывал он.

Чем сейчас занимается Белошапка

Константин Белошапка продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Дневник Анны Франк», «Театр», «Кот в сапогах», «Самоубийца» и «Дурочка».

В 2024 году вышли сериалы «Точка ноль» и «Постучись в мою дверь» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Деревенский Фрейд» с Белошапкой.