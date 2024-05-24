Коллеги Криса Хемсворта из фильмов Marvel описали его в трех словах

Коллеги Криса Хемсворта из фильмов Marvel описали его в трёх словах
Крис Хемсворт наконец-то получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Поддержать актёра пришли коллеги: Роберт Дауни-младший, режиссёр Джордж Миллер и Аня Тейлор-Джой.
Заранее подготовившись Дауни-младший попросил коллег, включая Марка Руффало, Джереми Реннера, Скарлетт Йоханссон и Криса Эванса описать Хемсворта в трёх словах.
Роберт пошутил и спросил:
«А кто такой вообще Крис Хемсворт?».
Руффало подчеркнул, что Хемсворт — отличный друг с работы, отсылаясь на шутку из «Тора 3: Рагнарёк».
Крис Эванс описал коллегу так:
«Это второй лучший Крис».
После их речь Дауни-младший отметил, что Крис Хемсворт — прекрасный и самый лучший человек, которого он когда-либо знал.
Хемсворт получил широкую известность благодаря роли Тора в киновселенной Marvel.