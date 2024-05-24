Коллеги Криса Хемсворта из фильмов Marvel описали его в трех словах

Крис Хемсворт наконец-то получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Поддержать актёра пришли коллеги: Роберт Дауни-младший, режиссёр Джордж Миллер и Аня Тейлор-Джой.

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Заранее подготовившись Дауни-младший попросил коллег, включая Марка Руффало, Джереми Реннера, Скарлетт Йоханссон и Криса Эванса описать Хемсворта в трёх словах.

Роберт пошутил и спросил:

«А кто такой вообще Крис Хемсворт?».

Руффало подчеркнул, что Хемсворт — отличный друг с работы, отсылаясь на шутку из «Тора 3: Рагнарёк».

Крис Эванс описал коллегу так:

«Это второй лучший Крис».

После их речь Дауни-младший отметил, что Крис Хемсворт — прекрасный и самый лучший человек, которого он когда-либо знал.

Хемсворт получил широкую известность благодаря роли Тора в киновселенной Marvel.