В последние годы Анджелина Джоли все чаще привлекает внимание публики не своими профессиональными заслугами, а постоянными разоблачениями в адрес бывшего супруга Брэда Питта.

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Актриса неустанно рассказывает о невыносимой совместной жизни с ним и даже обвиняет Питта в систематическом физическом насилии. Однако показания бывшего телохранителя пары ставят под серьезное сомнение версию Джоли, заставляя взглянуть на их отношения под иным углом.

Марк Биллингем, руководивший охранной группой Джоли и Питта на протяжении полутора лет, с восхищением описывает атмосферу в семье знаменитостей. По его словам, в их доме царили взаимная любовь, поддержка и много веселья. Актеры уделяли большое внимание воспитанию детей, стараясь не допускать, чтобы работа оттесняла на второй план семейные дела. Биллингем признался, что был приятно удивлен, увидев, насколько Питт и Джоли оказались «обычными, нормальными людьми», далекими от своих громких публичных образов.

Эти показания кардинально расходятся с мрачными картинами, которые рисует Анджелина Джоли. По ее словам, все 10 лет их совместной жизни были для нее непереносимы, а Питт якобы систематически поднимал на нее руку. Подобные заявления актрисы вызывают все больший скепсис, особенно на фоне других последних событий.

Так, недавно в суде под присягой показания дали еще два телохранителя пары. Они подтвердили, что Джоли на протяжении долгого времени целенаправленно настраивала детей против отца. Это позволяет предположить, что негативные высказывания старших детей Мэддокса и Пакса о Брэде Питте были обусловлены не их собственными впечатлениями, а умелой манипуляцией матери.

Все эти факты ставят под серьезное сомнение достоверность обвинений Анджелины Джоли и заставляют задуматься о том, насколько оправданно она пытается представить Питта в ультрачерном свете. Складывается впечатление, что актриса сознательно использует своих детей как инструмент в борьбе с бывшим супругом, не заботясь о создании для них спокойной обстановки после развода.

Примечательно, что в своих редких интервью Питт неизменно демонстрирует сдержанность и тактичность, в то время как Джоли регулярно обрушивает на него все новые порции обвинений. Возникает закономерный вопрос: не пытается ли актриса таким образом добиться сочувствия общественности и решить в свою пользу некоторые нерешенные вопросы развода, в том числе касающиеся опеки над детьми?

Несомненно, в этой истории еще множество неизвестных деталей, которые могут всплыть в будущем. Однако уже сейчас свидетельства Марка Биллингема и других очевидцев заставляют серьезно усомниться в достоверности версии Анджелины Джоли и предположить, что актриса может преднамеренно искажать факты в своих интересах. Дальнейшее развитие событий в этом громком разводе обещает быть весьма любопытным.