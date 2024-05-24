Актриса Таисия Вилкова снялась в коротком топе и джинсах после похудения

Звезда сериала «Гоголь» Таисия Вилкова показала фигуру в коротком топе и джинсах на низкой посадке после похудения. Актриса позировала перед зеркалом в салоне красоты и поделилась кадрами в соцсетях.

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Артистка отмечала в личном блоге, что не спешила худеть после родов. Знаменитость постепенно восстанавливалась, не требуя от себя быстрых результатов и не устраивая голодовок.

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Вилкова в июле 2020 года впервые стала матерью. Знаменитость родила дочь Серафиму от артиста, режиссера Семена Серзина. Пара официально зарегистрировала отношения за несколько месяцев до появления ребенка, супруги делились кадрами с торжества в соцсетях.

Свою беременность актриса тщательно скрывала, а новость о скором пополнении в семье рассекретили друзья пары. Вилкова больше года не показывала лицо девочки подписчикам, отмечая, что не хочет привлекать к своей семье лишнее внимание. Но, когда Серафима подросла, артистка опубликовала в личном блоге ее фото, удивив подписчиков, которые восхитились красотой ребенка.

Ранее звезда «Кадетства» снялась в купальнике в Новороссийске.