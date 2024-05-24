Отсутствие съемок, жизнь в поселке, театр: как живет Александр Волков

Актер Александр Волков прославился ролью кинолога Максима Жарова в сериале «Возвращение Мухтара».

© Кадр из сериала "Без следа"

Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Александр Волков

Волков родился 21 сентября 1975 года в поселке Снегири в Московской области, окончил ВГИК, служил в Московском театре имени Н. Гоголя, позднее — в Малом театре, на сцене которого играл в спектаклях «Тайны Мадридского двора», «Как обмануть государство», «Театр императрицы» и других.

Александр Волков дебютировал в кино в 2002 году в криминальном сериале «Веревка из песка». Широкая известность пришла к актеру, когда он присоединился к проекту «Возвращение Мухтара». В сериале он снимался на протяжении третьего и четвертого сезонов в роли кинолога старшего лейтенанта Максима Жарова.

Известными работами актера также являются ленты «Моя Пречистенка», «Обручальное кольцо», «Подруги», «Дело следователя Никитина», «Долгая дорога», «Сердце звезды», «Верь мне», «Пес рыжий». Всего в его фильмографии 31 работа.

Что известно о работе Александра Волкова

Александр Волков женат. Со своей супругой Таисией он познакомился в юности после окончания школы. Пара воспитывает троих детей — дочь Александру и сыновей Николая и Георгия.

После съемок в сериале «Возвращение Мухтара» Волков завел овчарку по кличке Рой. Артист вместе с семьей проживает в загородном доме в поселке Снегири.

Как Александр Волков спас жизнь человеку

Актер однажды во время отдыха в кафе спас жизнь человеку, которому неожиданно стало плохо. По словам артиста, увидев, как у посетителя заведения идет пена изо рта, он сразу же кинулся на помощь.

«Я не знал, что в этот момент делать. В тот момент я лишь понимал, что человек умирает, лежит как баклажан, не дышит, только пена изо рта», — рассказал он Life.

По словам Волкова, тогда он сделал искусственное дыхание, что помогло вернуть мужчину к сознанию.

«Он мне чуть руки не откусил зубами, когда я хотел разжать ему рот. Потом попросил ложку, разжал челюсти и стал делать ему внутреннее дыхание. Вариантов никаких не было. Либо ты что-то делаешь, либо ты впадаешь в панику. Причем я был в абсолютной панике, кричал: „Скорую, дайте то, дайте ложку!“» — вспомнил артист.

Чем сейчас занимается Александр Волков

Несколько лет актер не снимается в кино. Последний сериал с ним вышел на экраны в 2021 году. На настоящий момент Александр Волков входит в ведущий состав Малого театра и задействован в нескольких спектаклях. Также артист гастролирует по России с антрепризами.

Волков признавался, что он «ждет хорошее кино», а на телевидении не снимается из-за того, что ему не близок формат транслируемых передач.