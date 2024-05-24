Умерла Перретт Супле, французская актриса, известная по сериалу про Мегрэ

Ушла из жизни Перретт Супле, французская актриса кино и сериалов и певица. Супле родилась в Париже в 1930 году, в конце апреля ей исполнилось 94 года.

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Пометка об уходе актрисы появилась в базе Les Gens du Cinema. Cупле скончалась в родном городе 20 мая. В графе "причина смерти" значится "естественная". Детали не приводятся.

Перретт Супле родилась в семье актера и сценариста Раймонда Супле. Снималась с конца 1940-х, на ее счету - порядка сорока проектов: "Всегда поющий Париж", "Клевые девушки", "Суп из капусты" - с Луи де Фюнесом, "Раз вам не нравится, не мешайте другим", "Расследования комиссара Мегрэ" с Жаном Ришаром в главной роли, "Подозрения".