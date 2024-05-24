Умер актер Ян Качер

Ушел из жизни Ян Качер, известный чехословацкий чешский актер, режиссер и сценарист. Фильмография Качера, берущая начало в 1960-м году, - порядка ста проектов.

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Как актер Ян Качер снялся в фильмах и сериалах "Вешние воды" - экранизация Тургенева 1968-го, в чехословацкой телеверсии "Джейн Эйр" Бронте 1972-го, в культовой сай-фай-ленте "Турбаза "Волчья" Хитиловой, экранизации булгаковского "Театрального романа" 1994-го, в "Невероятных приключениях Гампи".

Об уходе 87-летнего артиста, звезды чехословацкой "новой волны" 1960-х, сообщила его дочь Адела. Причина смерти не названа.

Ян Качер родился в 1936 году в Голице. Обучался в пражской Академии исполнительских искусств. Был женат на актрисе Нине Дивишковой, она умерла в июне 2021-го. Актеры познакомились, когда вместе учились, позже неоднократно вместе и снимались. В частности - в "Турбазе".