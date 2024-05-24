$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Стало известно, какую турецкую актрису позвали в Голливуд

Актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер познакомился с известной турецкой актрисой Дилан Чичек Дениз на полях 77-го Каннского кинофестиваля, информирует KP.RU. Звезда сериалов «Чукур» и «Яркое пламя» тепло с ним пообщалась.

Дилан Чичек позвали в Голливуд
© News.ru

Кевин Костнер представил на кинофестивале в Каннах свой фильм под названием «Горизонты: Часть 1». Публика тепло встретила его работу. Сам продюсер не смог сдержаться и заплакал от радости.

По словам журналистки Бирсен Алтунташ, Костнер и Чичек Денис встретились за день до премьеры и дали интервью. Продюсер долго общался с актрисой и в итоге пригласил ее в Голливуд.

По данным издания, редко кто из представителей турецкого кинематографа получает возможность подружиться с оскароносными коллегами, а также получить приглашение в гости. Поклонники Чичек Дениз уверены, что впереди актрису ждут съемки в Голливуде.

Ранее Кевин Костнер расплакался во время представления своего вестерна на Каннском кинофестивале. 69-летний актер был тронут десятиминутными овациями, которые устроили зрители после премьеры. Костнер признался, что никогда не забудет этот момент. Актер признался, ему жаль, что зрителям «пришлось так долго хлопать».

Актеры
Кевин Костнер