57-летняя Рената Литвинова снялась в кружевной комбинации

Актриса и режиссер Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Рената Литвинова предстала перед камерой в черном кружевном платье-комбинации. Актриса также надела кольцо с драгоценным камнем. Знаменитость сделала укладку с эффектом мокрых волос и макияж с темной помадой. Продюсер лежала на кровати вместе с кошкой.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года актриса представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.