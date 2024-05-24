Ханде Эрчел с женихом вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля

Турецкая звезда продолжает блистать на красных дорожках мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля. Но вчера, на благотворительном балу amfaR, к Ханде Эрчел было приковано больше взглядов, чем обычно.

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Актриса вышла в свет со своим женихом Хаканом Сабанджи — наследником одной из самых богатых семей Турции. Количество их совместных появлений на публике можно пересчитать по пальцам.

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Мужчина, несмотря на свой статус, выглядел и вел себя довольно скромно, но, как видно, позировать фотографам старался. Этот навык Хакану, безусловно, понадобится: поговаривают, что планы на будущее у пары большие — этим летом они сыграют свадьбу. И хотя голубки новость не подтверждали, инсайдеры продолжают раскрывать все больше деталей о грядущем торжестве.

На фоне глобальных перемен в личной жизни звезды «Постучись в мою дверь» не утихают разговоры о ее романе с коллегой по сериалу Керемом Бюрсином. После недавнего интервью актера, в котором он вспомнил о своих влюбленностях, поклонники Ханде жестко его раскритиковали.