Юра Борисов может сыграть главную роль в фильме «Хой» о группе «Сектор Газа»

Главную роль в фильме о лидере рок-группы «Сектор Газа» Юрии Клинских может исполнить актер Юра Борисов («Вторжение», «Сто лет тому вперед»). Другие два кандидата — Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.

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Подробности о ленте стали известны на питчинге Фонда кино, передает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Действие картины развернется летом 2000 года и сосредоточится на трех последних днях жизни легенды русского панк-рока Юрия Клинских (Хоя), которые музыкант провел в родном Воронеже.

Режиссером выступит Владимир Щегольков («Цербер»). По его словам, авторы хотят не только рассказать о жизни Хоя, но и показать настоящего народного героя. Эта история об отце, муже и музыканте, которая делается при поддержке семьи покойного лидера «Сектора Газа».

Песни для фильма будут перезаписаны с более чистыми аранжировками. Начало съемок запланировано на осень.

Ранее появились детали о ленте «Король и Шут» об одноименном коллективе.