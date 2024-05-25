Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун тайно вышла замуж

Прошлой весной звезда «Очень странных дел» шокировала своих поклонников: ее бойфренд Джейк, сын легендарного рок-музыканта Джона Бон Джови, сделал актрисе предложение. Милли Бобби Браун тогда было 19 лет, а ее жених старше всего на год. Несмотря на столь юный возраст, у пары все серьезно — вместе они больше трех лет и без конца доказывают, что их отношения — воплощение настоящей любви.

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Милли, негодовали поклонники, не показывала им подготовку к свадьбе, хотя о предложении объявила сразу. Оставила звезда в тайне и то, что они с Джейком обручились. Общественности об этом стало известно благодаря инсайдеру The Sun: он раскрыл, что влюбленные «тихо произнесли свою клятвы» в прошлые выходные. Из свидетелей — только родители молодоженов.

Фанатам не стоит спешить с выводами и обижаться на кумира. Дело в том, что пара планирует большую церемонию в конце года. Просто им хотелось не мешать праздник с волокитой с документами. Кадры с торжества и подробный рассказ от Милли, уверены, еще поклонников звезды обрадуют. Ведь она со своей аудиторией чаще всего предельно честна: например, во всех красках и подробностях рассказывала, как сказала Джейку «да».