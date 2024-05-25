Кейт Хадсон рассказала, зачем на год отказалась от любого общения с мужчинами

Звезда фильма «Война невест» Кейт Хадсон в новом интервью рассказала, что однажды по совету психотерапевта на целый год отказалась от какого-либо романтического общения с мужчинами. По словам актрисы, за это время она даже ни разу ни с кем не флиртовала, не говоря уже о том, чтобы пойти на свидание. Кейт уверена, что именно этот опыт помог ей обрести счастье.

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Я взяла отпуск на год. У меня не было флирта, поцелуев или чего-то такого. И это было просто невероятно круто, — поделилась опытом актриса.

Хадсон отметила, что благодаря такому радикальному методу смогла определиться, какие на самом деле она хотела бы построить отношения. По мнению Кейт, одиночество – это то, что должен пережить каждый человек в определённый период жизни. Именно таким образом можно найти путь к истинному «Я».

Сейчас Хадсон счастлива в отношениях с Дэнни Фудзикавой. Актриса и её возлюбленный готовятся к свадьбе и наслаждаются каждой минутой, проведённой вместе. Кейт уверена, что ради таких здоровых отношений можно пережить не один год без общения с поклонниками.