«Она не говорит давно»: как живет актриса Маргарита Терехова, чем больна

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Москве, сообщают СМИ. Чем болеет актриса, почему она не разговаривает, что известно о ее текущей жизни?

Почему Терехову госпитализировали

25 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Моссовета сообщил о госпитализации актрисы.

Ранее о том же писал Telegram-канал Baza. По данным канала, Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. По данным источника, актриса почувствовала себя плохо накануне.

«Вчера 81-летняя Маргарита Борисовна почувствовала себя плохо. В сопровождении сестры актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение», — пишет Telegram-канал.

Baza добавляет, что сейчас артистка находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Как сейчас живет Терехова

Последний раз Терехова снималась в кино в 2014 году. Тогда вышел проект «Поездка к матери» с ее участием.

На публике артистка последний раз появлялась в 2012 году. Вместе с дочерью Анной она приехала на 10-й Московский кинофестиваль отечественного кино «Московская премьера». Последние публичные интервью Терехова дала в 2009 году украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и в 2011 году — программе «И снова здравствуйте».

Несколько лет назад у Тереховой была диагностирована болезнь Альцгеймера. Ее дочь рассказывала, что первые признаки недуга у матери стали проявляться более 10 лет назад. Тогда актриса начала забывать тексты ролей и путалась в именах людей.

«Начиналось все постепенно. Прошло время, прежде чем мы смогли отвести маму к врачу, так как она совсем не понимала, что с ней происходит. Когда мы узнали точный диагноз, жизнь поменялась», — сообщала Анна в соцсетях.

Для поддержания нормальной жизни Тереховой понадобились особые условия: помощь сиделки, пристальное внимание и прием медицинских препаратов.

«Мама менялась внутренне и внешне. Я прошла долгий путь от неприятия, ужаса и отчаяния до осознания проблемы, терпения и борьбы с болезнью. Главное, я поняла, что только любовь, доброта, ласка, забота и, как ни странно, радость общения могут помочь в нашей жизни. Сейчас я счастлива, что мама рядом, жива и радует нас, пусть крохотными, но прекрасными моментами узнавания, добрых глаз, улыбками, возможностью обнять и поцеловать», — отмечала наследница актрисы.

Сын Тереховой Александр также рассказывал, что актриса давно не разговаривает. Он предположил, что мать давно не узнает его.

«Лучше быть не может с таким диагнозом, может быть только более плавно хуже. Она не говорит давно, поэтому сложно понять, узнает она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает. Иногда что-то такое проблескивает, знакомый образ, видимо, она пытается вспомнить, но я думаю, что нет», — объяснял Александр.

Чем известна Маргарита Терехова, личная жизнь

Терехова — советская и российская актриса, режиссер театра и кино. Народная артистка России (1996 год), лауреат театральной премии имени Константина Станиславского (1992). Одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1980 годов.

Ведущая актриса Государственного академического театра имени Моссовета c 1964 по 2005 год. Терехова исполнила множество ролей в фильмах, среди которых «Монолог» (1972), «Собака на сене» (1977), «Д„Артаньян и три мушкетера“ (1978), „Благочестивая Марта“ (1980) и другие. Сдержанный лиризм, богатство нюансов отличают исполнение Тереховой ее лучших ролей (Матери и Натальи) в „Зеркале“ (1974) Андрея Тарковского.

Первым супругом Маргариты Тереховой был заслуженный артист России Вячеслав Бутенко. Они прожили вместе с 1964 по 1967 год. После развода, на съемках ленты «Бегущая по волнам», она познакомилась с болгарским актером Савой Хашимовым. Ради нее он ушел от жены и переехал в Москву.

В 1967 году пара узаконила отношения, а в 1970 году Терехова родила дочь Анну. Однако через несколько лет брак распался.

В 1981 году Терехова родила сына Александра. Она долгое время не рассказывала, кто его отец. Когда наследник вырос, то выяснилось, что его папой является таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым актриса познакомилась во время съемок фильма «Кто поедет в Трускавец?». Терехова долгое время молчала об этом романе, поскольку мужчина был женат.

Третьим мужем артистки стал режиссер Георгий Гаврилов, который был на 16 лет моложе ее. Они поженились, когда Терехова уже была беременна Александром, поэтому многие думали, что именно он является отцом ее сына. Спустя время пара рассталась.