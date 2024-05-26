Чебатков рассказал про откровенные съемки жены-актрисы

Год назад стендап-комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Он рассказал о своем отношении к откровенным сценам с участием супруги. Об этом он сообщил в интервью на You-Tube канале «Макарена».

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По словам комика, к некоторым ролям в кино нельзя относиться спокойно. Он запрещает жене сниматься в откровенных сценах. По его словам, хороший режиссер может показать близость другими способами.

— Просто мы уважаем друг друга и чувства друг друга очень ценим. И я, зная, что это может быть больно, и она, зная, что меня это может тоже как-то задеть. Я не так это могу воспринимать, — сказал Чебатков.

Стендап-артист добавил, что от подобных ролей просто лучше отказаться. Сам комик предложений об откровенных ролях не получал. В основном он играет антигероев, а они на камеру не целуются.

В свою очередь 24 мая телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фотографии своего бывшего молодого человека, бизнесмена Тимофея Майорова, и поздравила его с днем рождения. По ее словам, крайне грустно, что им не удалось сохранить любовь.