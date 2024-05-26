$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

Актриса Юлия Пересильд снялась в купальнике в Таиланде

Актриса Юлия Пересильд показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Юлия Пересильд предстала перед камерой в ярко-розовом купальнике, который состоял из лифа и плавок с завышенной талией. Актриса также надела белые солнцезащитные очки. Знаменитость позировала с мокрыми распущенными волосами на фоне деревьев.

© Соцсети

Недавно актриса призналась, что только в этом году начала задумываться над тем, что телом нужно заниматься. Она заявила, что недавно встала на путь здорового образа жизни.

Юлия Пересильд находится в Таиланде, где проходят съемки фильма «ON». Актриса исполнит главную роль в картине. Сюжет рассказывает о девушке-программисте по имени Ксения, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде. Ее сразу же встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом и начинает фактически ухаживать за главной героиней. Он знает ее предпочтения, привычки, обхаживает Ксению вниманием и даже отказывается выпускать из дома, так как считает, что сам знает, как будет лучше для нее. Релиз фильма режиссера Евгения Корчагина запланирован на 2025 год.

Актеры
Видео
Евгений Корчагин
Юлия Пересильд
26
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости