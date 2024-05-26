Звезды сериала «Трудные подростки» Ершова и Рогожан поженились в Санкт-Петербурге

Звезды сериала «Трудные подростки» Мила Ершова и Святослав Рогожан встречались на протяжении пяти лет. Накануне артисты поженились. О счастливом событии они рассказали в социальных сетях.

© Passion.ru

Молодожены показали подписчикам трогательные снимки с росписи и прогулки. Мила выбрала для торжества лаконичное белое платье и жакет в тон, ее руки украсили перчатки. Волосы она убрала в пучок, прикрыв их элегантной шляпкой. В руке невеста держала букет из калл. Жених надел коричневый пиджак, белую рубашку и бежевую жилетку и такого же цвета брюки.

Пара решила прокатиться на катере по Неве в компании родных и друзей.

Популярность Ершовой принесла роль в фильме «По щучьему велению», в котором она сыграла главную роль. Кинокартину хорошо восприняли как критики, так и зрители, и артистка довольно быстро получила известность. Ее жених же тоже перспективный актер. Поклонники полюбили его после проекта «Трудные подростки».

Слухи о том, что актеры собираются пожениться, ходят уже довольно давно. Они нередко появлялись вместе на светских мероприятиях, где демонстрировали чувства друг к другу. Однако заветного кольца на пальце журналистам не удавалось разглядеть. В феврале 2024 года они официально подтвердили, что собираются создать семью.