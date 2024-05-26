Селена Гомес получила титул «Лучшей актрисы» на Каннском фестивале

Поп-певица и актриса Селена Гомес была награждена на Каннском кинофестивале. Вместе со своими коллегами она получила титул «Лучшей актрисы» за роль в фильме «Эмилия Перес» (2024). Режиссером картины выступил Жак Одиар.

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Как сообщает NME, картина снята в жанре музыкальной криминальной комедии. Сам фильм был тепло принят членами жюри и даже получил одни из самых длительных оваций в этом году.

Напомним, что в начале этого года Гомес подумывала уйти из музыки, чтобы сосредоточиться на актерской карьере.

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