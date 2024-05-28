«Ей уже не нужно зарабатывать себе имя». Кинокритик о возвращении Юлии Высоцкой в кино

Кинокритик Александр Шпагин отреагировал на возвращение актрисы Юлии Высоцкой в кинематограф. Она задействована в съемках нового фильма «Огненный мальчик», и это будет первый ее проект за несколько лет. По мнению эксперта, эта лента сможет стать новым витком в карьере артистки. Тем более, что она с годами стала лучше играть благодаря «домашней школе» режиссера Андрея Кончаловского. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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Новая драма с Высоцкой и Оксаной Акиньшиной повествует о непростом подростке из обеспеченной семьи. Из-за выходки школьника его мать рискует потерять работу, и ей приходится решать, что важнее – карьера или семья.

«Если это фильм, то очень может быть, что он станет новым витком в карьере Юлии. В сериалах же даже очень хорошие актерские работы попадают в тень. Юлия Высоцкая постепенно из актрисы обычной, какой она была еще до Кончаловского, превращается в выдающуюся. Раньше ведь она играла главные роли в не очень известных фильмах, а потом она все лучше и лучше становилась. Я думаю, в том числе благодаря школе Кончаловского, в данном случае домашней школе. То есть шла явная работа над собой. И уже в «Рае» она играет замечательно, а в «Дорогих товарищах» — просто выдающаяся актерская работа. Так что я от нее сейчас как раз жду все более и более разносторонних работ, потому что она себя показала в самых разных ипостасях, проявлениях», - заявил кинокритик.

По мнению Шпагина, Юлия сейчас выбирает, где ей сниматься, поэтому ее не так часто можно увидеть в кино. Однако он не исключает, что ее перерыв может быть связан с ее известным мужем-режиссером.

«Она выбирает проекты уже, потому что она вышла не просто в звезды, а в крупные российские актрисы. Тем более, ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке. Но, может быть, до сих пор остается флер: «Это жена такого-то режиссера, пускай он ее и снимает». Это часто бывает вообще в кинематографическом мире. Выйдет замуж за кого-нибудь актриса, набирающая популярность, а потом ее уже никто не снимает. Такое было особенно в советское время», - отметил Александр Шпагин.

Ранее Юлия Высоцкая вспомнила о свадьбе с Андреем Кончаловским.