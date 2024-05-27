Умер грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший в фильме "Покаяние"

Грузинский актер Тристан Саралидзе, сыгравший роль докладчика на балконе в фильме режиссера Тенгиза Абуладзе "Покаяние", умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

© Кадр из фильма «Самые быстрые в мире»

29 апреля грузинские СМИ уже сообщали о смерти Саралидзе, однако позже родные и близкие актера опровергли эту информацию, заявив, что он жив и борется с тяжелой болезнью за рубежом.

"Выражаю скорбь в связи со смертью актера грузинского театра и кино Тристана Саралидзе. Тристан Саралидзе сумел добиться всеобщей любви благодаря своему таланту и актерскому мастерству. Сочувствую семье Тристана Саралидзе, близким и коллегам", - приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Саралидзе родился 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. С 1978 года работал в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. В 1984 году он снялся в фильме "Приказано взять живым". В том же году его пригласили на съемки "Покаяния". В 2003 году актер сыграл в литовско-российском сериале "Литовский транзит".