Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах

Российский актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера на Каннском кинофестивале. Его цитирует KP.RU.

© Кадр из фильма "Анора"

Картина, в которой снялись российские актеры, получила «Золотую пальмовую ветвь». «Мне позвонил друг, сказал что мы выиграли. Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То что это случилось — настоящее чудо», — поделился артист.

Он также выразил надежду, что «это не просто победа на фестивале, а нечто большее».

Ранее стало известно, что фильм с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.