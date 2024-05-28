Дуэйн Джонсон попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за свой TikTok-аккаунт

Ближайший преследователь Джонсона по актерскому цеху – это Уилл Смит, у которого на полмиллиона подписчиков меньше.

© риа новости

Свое достижение «Скала» отметил нарезкой отрывков из его популярных тик-токов: дурачества, игры с дочерью, детали личной жизни, бэкстейдж со съемок и времяпровождение с его близким другом Кевином Хартом.

«Говорите прямо и рубите с плеча. Будьте настоящим и искренними. Будьте добры и хорошо относитесь к людям. Делитесь уроками, которые вы усвоили – хорошими и плохими. Смейтесь над собой. Не впадайте в уныние и не накапливайте негатив. Посмейтесь над собой еще. Приятно быть важным, но еще важнее быть хорошим», – написал актер секрет своего успеха.

Джонсон уже не первый раз попадает в «Книгу рекордов Гиннесса».

В Instagram* у него 397 млн подписчиков, и он также считается самым популярным актером в мире. В 2002 году «Скала» получил впечатляющие $5,5 млн за первую в жизни главную роль в фильме «Царь скорпионов». Конор Макгрегор уверяет, что его гонорар за «Дом у дороги» был выше, но это нигде не зафиксировано. В 2015 на премьере фильма «Разлом Сан-Андреас» Джонсон сделал рекордные 105 селфи с поклонниками за три минуты, за что тоже получил ачивку от «Гиннеса». А в 2021 Forbes поставил его на первое место среди самых высокооплачиваемых телевизионных актеров, оценив доход в $270 млн.

*(входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).