Лили-Роуз Депп – 25: ее роли в кино и на ТВ

Лили-Роуз Депп родилась 27-го мая 1999-го в Париже. Родители, актёр Джонни Депп и актриса/певица Ванесса Паради, оказали на неё огромное влияние, вдохновив на выбор профессии в кино. На экране она впервые появилась в комедийном триллере Кевина Смита «Бивень» (2014), с отцом-партнёром на съёмочной площадке. Режиссёр и сценарист Смит специально придумал для Лили-Роуз роль флегматичной сотрудницы канадского магазина, чтобы она могла составить компанию его дочери Харли Квинн Смит, с которой дружит с детства. Примерно в это же время юное дарование попробовало себя в модельной карьере, что, в конце концов, привело её к контракту с Chanel. В этом обзоре посмотрим на другие профессиональные достижения дочери Джонни Деппа и «пройдёмся» по её самым значимым проектам.

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Предложение, от которого начинающая актриса, ну, никак не могла отказаться – сниматься на «родине», там, где родилась, во Франции, у талантливого французского режиссёра/актёра Луи Гарреля и на французском языке, которым владеет в совершенстве. Гаррель, кстати, исполнил в этой психологической драме главную роль, а также снял жену, знаменитую в прошлом манекенщицу Летицию Касту. Её «экранной» соперницей за сердце героя Луи и стала Лили-Роуз. В общем, всё сложилось. Фильм набрал на авторитетном кинопортале Rotten Tomatoes от критиков самый высокий балл в фильмографии Депп – 81%. А вот, зрителям метания французского романтика не сильно пришлись по душе – всего 57%.

Главную роль в этом историческом фэнтези исполнил Тимоти Шаламе, на момент съёмок бойфренд Лили-Роуз. Условия, что называется, спобствовали завязыванию отношений, поскольку на экране Депп изобразила романтический интерес Тимоти Кэтрин. На Rotten Tomatoes «Король Англии» получил 71% положительных отзывов от критиков и 84% от зрителей. Представив картину в разных точках земного шара, Шаламе и Депп приняли решение расстаться.

К/ф «Трафик» (2021)

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Пожалуй, первый фильм «серьёзного» жанра в фильмографии Депп-младшей. Социальная драма об «опиоидном кризисе» с сильным актёрским составом. И Лили-Роуз, надо отдать ей должное, не потерялась на фоне Гари Олдмана, Арми Хаммера, Мишель Родригес и др. За изображение Эмми Кахан молодая актриса получила $400 тысяч. В случае с оценками и критики, и зрители были почти единодушны – 66% и 60%, соответственно.

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Обладая хрупкой комплекцией и выразительными глазами, Лили-Роуз отлично вписалась в роль Дикой Кошки, «укротившей» буйного оборотня в человеческом теле с душой волка. Критики на RT оценили мелодраматичный триллер режиссёра Натали Бьянчери в 45%, зрителям он понравился больше – 64% симпатий.

Громкий проект режиссёра Сэма Левинсона, о котором было очень много слов, мнений и оценок. Но на Rotten Tomatoes он получил только 41% симпатий зрителей и всего 19% положительных отзывов от кинокритиков. Депп исполнила главную роль турбулентной поп-звезды Джослин, угодившей в лапы доморощенного главы культа в исполнении Эйбела Тесфайе или певца The Weeknd. От Лили-Роуз работа потребовала смелости – в сериале было много сцен с обнажёнкой. Но, в целом, её перформанс встретили благосклонно, в отличие от работы её партнёра The Weeknd.