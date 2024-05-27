«Я в отпуске». Наталья Рудова улетела из России вместе с сестрой

Актриса Наталья Рудова сообщила, что улетела из России. Звезда сериала «Татьянин день» рассказала в личном блоге, что сейчас отдыхает в Турции вместе с сестрой Оксаной.

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«Я в отпуске. Вместе с моей родной сестренкой прилетела отдыхать», — поделилась Наталья Рудова и опубликовала кадры с отдыха.

Артистка признавалась, что у нее сложились теплые отношения со старшей сестрой, и они любят проводить время вместе. По словам знаменитости, раньше у них с сестрой случались конфликты из-за разницы в возрасте, но со временем они стали лучшими подругами.

Наталья Рудова делилась, что в детстве ей пришлось столкнуться с насмешками со стороны взрослых, а в школьные годы сверстники травили ее из-за худобы. Актриса считает, что люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только мотивировало ее становиться лучше и достигать своих целей. Артистка признавалась, что она доверяла мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Рудова заявила, что не влюблялась уже около 10 лет. При этом знаменитость признавалась, что верит в любовь с первого взгляда.