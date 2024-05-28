Порноактриса рассказала о самом странном запросе от подписчика

Популярная модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Тиана Райли рассказала о самом странном запросе от подписчика. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

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Порномодель сообщила, что недавно получила самое странное предложение от подписчика на OnlyFans. По ее словам, незнакомец предложил ей 300 долларов за ролик, снятый в пустыне, в котором она должна была притвориться захваченной темнокожими воинами.

«И он начал говорить о каннибализме, сказал, что хочет, чтобы эти мужчины начали есть меня», — раскрыла модель детали предложения от подписчика. Она добавила, что в видео она должна была притвориться, что ей больно. «Это было очень странно», — заключила Райли.

Ранее звезда OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По ее словам, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.