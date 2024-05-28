Умер актер из "Государственной границы" и "Старой крепости" Богдан Козак

Ушел из жизни Богдан Козак, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, режиссер. Народный артист Украинской ССР скончался 28 мая в родном Львове.

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Богдан Николаевич Козак родился в 1940 году. Служил в Львовском национальном театре. Был академиком НАИУ, профессором, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета.

На экране дебютировал в 1973 году - сыграл националиста Ореста в исторической драме Одесской киностудии "До последней минуты". Далее - Печерица из "Старой крепости" по трилогии Владимира Беляева, Осадчий в "Государственной границе", Битнер в драме "Прошедшее вернуть" - и другие проекты.

О кончине актера сообщают сегодня украинские СМИ.

Причина смерти Козака не называется.