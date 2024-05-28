$88.44-0.2596.24-0.07
Войти в почту

«Артиста губит себялюбие»: актер Иван Агапов — об интуиции, ревности и таланте

Новое музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь» стартовало на телеканале «Россия». Команда «Звезды» играет против команды телезрителей и угадывает, кто из них умеет петь, а кто лишь изображает, что обладает вокальными данными. В одном из выпусков принял участие актер театра и кино Иван Агапов. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

«Артиста губит себялюбие». Актер Иван Агапов — об интуиции, ревности и таланте
©  Вечерняя Москва

Иван Валерьевич, как вы попали на программу?

— Не то чтобы я специально думал: как бы мне на телепередачу сходить? Просто мне позвонили и предложили поучаствовать. Объяснили суть вопроса. Я думал, придется просто с умным видом сидеть и кивать головой, а оказалось, очень азартное и полноценное участие! Нужно определять, кто прикидывается, а кто действительно умеет петь.

Получилась такая большая музыкальная игра. Вне зависимости от результата мы получили огромное удовольствие. Думаю, зрителям тоже понравится.

— Интуиция вас не подвела?

— Скажу честно: интуиция меня подводила. Есть такое актерское предубеждение: можно притвориться, что ты что-то умеешь делать очень хорошо, не очень умея это делать. Но мне и в голову не приходило, что можно «сыграть» неумение. При этом участники программы натренировались прикидываться дилетантами — и мы попадались на эту уловку. В общем, посмотрите, это интересно.

Виталий Давыдов: Дворовый хоккей был лучшей школой

— Вы театральный педагог (Институт современного искусства в столице. — «ВМ»). Когда смотрите на студента, можете предсказать: вот этот точно станет звездой, а тот — нет?

— Конечно, я думаю об этом. Но еще мои педагоги Марк Захаров и Андрей Гончаров (театральные режиссеры. — «ВМ») говорили: большое значение имеет талант и внутренний багаж — какие книги ты читал, какие спектакли смотрел. Но иногда важнее таланта бывает умение им распорядиться.

Я встречал много одаренных людей, которые были обязаны заниматься и могли стать прекрасными актерами, но у них по-другому были устроены мозги — они были склонны катастрофически опаздывать, что в нашей профессии неприемлемо. Некоторые не смогли выстроить отношения с алкоголем. И в целом избыточное себялюбие перевешивало коллективный творческий настрой, а театр и кино — это искусство в первую очередь коллективное.

— Служа более 30 лет в театре «Ленком», вы не были любимцем у Марка Захарова, но никогда не жаловались на судьбу. Не было ревности к Олегу Янковскому, Александру Абдулову?

— Когда я пришел в театр, как-то так получилось, что меня сразу взял под опеку Сергей Степанченко, более маститый актер. Сколько было передумано, переговорено, что театр делается не для нас, артистов, а для зрителя. Марк Анатольевич не обязан заниматься нашей судьбой. Да, у него есть любимцы. Есть Дмитрий Певцов, Александр Лазарев — те, кого в актерской табели о рангах называют «героями» — на них ходит зритель, на них строится репертуар.

«Я не знаю, что такое выгорание»: Ольга Бузова — о работе, личной жизни и знакомствах в Сети

Мы понимали, что Марк Захаров и к нам прекрасно относится, но он не может уделять внимание в равной степени всем. Все не могут быть звездами. Но терпение и труд все перетрут: небольшими шажками мы тоже шли к первым ролям. В позднем спектакле «Фальстаф» заглавная роль специально писалась под Сергея Степанченко, и он блистательно ее сыграл. Главное — не зацикливаться на собственной роли в искусстве. Сделать интересной можно даже небольшую роль. А дальше судьба разберется.

ДОСЬЕ

Иван Агапов родился в Москве 29 мая 1965 года. Поступил в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа (курс Андрея Гончарова и Марка Захарова). Во время учебы служил в Театре имени Маяковского. В 1989 году, после окончания института, был приглашен в театр «Ленком», где служит по сей день. Профессор, художественный руководитель курса Института современного искусства в Москве.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— После ухода Марка Анатольевича театр «Ленком» изменился. Кто-то считает, что в лучшую сторону, кто-то — что стало хуже. Какое у вас ощущение?

— Если сравнить «Ленком», в который я приходил в середине 1980-х, то он отличается от того, каким театр стал сейчас. Марк Анатольевич оставил нам гигантское наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал. Такое наследство очень трудно промотать. Наш новый режиссер Алексей Франдетти тоже ставит очень зрелищные спектакли. Я с оптимизмом смотрю в будущее нашего театра. А «скандалы, интриги, расследования» всегда в итоге выдыхаются.

— У вас есть роль, о которой можете сказать «Я ее обожаю»?

— У меня все роли любимые. Норфолк в «Королевских играх», Кочкарев в «Женитьбе» — это большие ответственные роли, которые приносят большую радость. Есть роли, о которых я и помыслить не мог. Например, «Он» в спектакле «ЛюБоль», который поставил Андрей Соколов. В моем «тревожном» возрасте получить роль почти лирического героя-любовника — это большая удача.

— В «ЛюБоли» у вас еще партнерша — красавица Екатерина Гусева.

— Да еще и с Гусевой. Это был опыт необычный, я до этого крайне редко сталкивался с современной драматургией.

— А от какой роли вы бы отказались?

— Наверное, это должен быть плохой сценарий. Поскольку за жизнь мне пришлось их не только почитать, но и пописать: моя жена работает и автором, и редактором (Светлана Косинец. . — «ВМ»), и я ей иногда помогал.

В драматургии я что-то понимаю, поэтому, когда вижу, что история вторичная, пошловатая или скучная, я не снимаюсь. Условно говоря, написано, что это комедия, но это не смешно, — это повод отказаться. Но таких предложений, от которых хочется отказаться, немного.

Иногда у меня возникает спортивный азарт: в сценарии мой герой плоский, а вдруг удастся его интересно показать, вытащить из него что-то человеческое.

Актеры
Поймай меня, если сможешь
Женитьба
Звёзды
Звезда
Герой
Иван Агапов
Андрей Гончаров
Виталий Давыдов
Олег Янковский
Сергей Степанченко
Александр Лазарев
Дмитрий Певцов
Андрей Соколов
Марк Захаров
Екатерина Гусева
Ольга Бузова
Алексей Франдетти