«Артиста губит себялюбие». Актер Иван Агапов — об интуиции, ревности и таланте

Новое музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь» стартовало на телеканале «Россия». Команда «Звезды» играет против команды телезрителей и угадывает, кто из них умеет петь, а кто лишь изображает, что обладает вокальными данными. В одном из выпусков принял участие актер театра и кино Иван Агапов. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

© Вечерняя Москва

— Иван Валерьевич, как вы попали на программу?

— Не то чтобы я специально думал: как бы мне на телепередачу сходить? Просто мне позвонили и предложили поучаствовать. Объяснили суть вопроса. Я думал, придется просто с умным видом сидеть и кивать головой, а оказалось, очень азартное и полноценное участие! Нужно определять, кто прикидывается, а кто действительно умеет петь.

Получилась такая большая музыкальная игра. Вне зависимости от результата мы получили огромное удовольствие. Думаю, зрителям тоже понравится.

— Интуиция вас не подвела?

— Скажу честно: интуиция меня подводила. Есть такое актерское предубеждение: можно притвориться, что ты что-то умеешь делать очень хорошо, не очень умея это делать. Но мне и в голову не приходило, что можно «сыграть» неумение. При этом участники программы натренировались прикидываться дилетантами — и мы попадались на эту уловку. В общем, посмотрите, это интересно.

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— Вы театральный педагог (Институт современного искусства в столице. — «ВМ»). Когда смотрите на студента, можете предсказать: вот этот точно станет звездой, а тот — нет?

— Конечно, я думаю об этом. Но еще мои педагоги Марк Захаров и Андрей Гончаров (театральные режиссеры. — «ВМ») говорили: большое значение имеет талант и внутренний багаж — какие книги ты читал, какие спектакли смотрел. Но иногда важнее таланта бывает умение им распорядиться.

Я встречал много одаренных людей, которые были обязаны заниматься и могли стать прекрасными актерами, но у них по-другому были устроены мозги — они были склонны катастрофически опаздывать, что в нашей профессии неприемлемо. Некоторые не смогли выстроить отношения с алкоголем. И в целом избыточное себялюбие перевешивало коллективный творческий настрой, а театр и кино — это искусство в первую очередь коллективное.

— Служа более 30 лет в театре «Ленком», вы не были любимцем у Марка Захарова, но никогда не жаловались на судьбу. Не было ревности к Олегу Янковскому, Александру Абдулову?

— Когда я пришел в театр, как-то так получилось, что меня сразу взял под опеку Сергей Степанченко, более маститый актер. Сколько было передумано, переговорено, что театр делается не для нас, артистов, а для зрителя. Марк Анатольевич не обязан заниматься нашей судьбой. Да, у него есть любимцы. Есть Дмитрий Певцов, Александр Лазарев — те, кого в актерской табели о рангах называют «героями» — на них ходит зритель, на них строится репертуар.

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Мы понимали, что Марк Захаров и к нам прекрасно относится, но он не может уделять внимание в равной степени всем. Все не могут быть звездами. Но терпение и труд все перетрут: небольшими шажками мы тоже шли к первым ролям. В позднем спектакле «Фальстаф» заглавная роль специально писалась под Сергея Степанченко, и он блистательно ее сыграл. Главное — не зацикливаться на собственной роли в искусстве. Сделать интересной можно даже небольшую роль. А дальше судьба разберется.

ДОСЬЕ

Иван Агапов родился в Москве 29 мая 1965 года. Поступил в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа (курс Андрея Гончарова и Марка Захарова). Во время учебы служил в Театре имени Маяковского. В 1989 году, после окончания института, был приглашен в театр «Ленком», где служит по сей день. Профессор, художественный руководитель курса Института современного искусства в Москве.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— После ухода Марка Анатольевича театр «Ленком» изменился. Кто-то считает, что в лучшую сторону, кто-то — что стало хуже. Какое у вас ощущение?

— Если сравнить «Ленком», в который я приходил в середине 1980-х, то он отличается от того, каким театр стал сейчас. Марк Анатольевич оставил нам гигантское наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал. Такое наследство очень трудно промотать. Наш новый режиссер Алексей Франдетти тоже ставит очень зрелищные спектакли. Я с оптимизмом смотрю в будущее нашего театра. А «скандалы, интриги, расследования» всегда в итоге выдыхаются.

— У вас есть роль, о которой можете сказать «Я ее обожаю»?

— У меня все роли любимые. Норфолк в «Королевских играх», Кочкарев в «Женитьбе» — это большие ответственные роли, которые приносят большую радость. Есть роли, о которых я и помыслить не мог. Например, «Он» в спектакле «ЛюБоль», который поставил Андрей Соколов. В моем «тревожном» возрасте получить роль почти лирического героя-любовника — это большая удача.

— В «ЛюБоли» у вас еще партнерша — красавица Екатерина Гусева.

— Да еще и с Гусевой. Это был опыт необычный, я до этого крайне редко сталкивался с современной драматургией.

— А от какой роли вы бы отказались?

— Наверное, это должен быть плохой сценарий. Поскольку за жизнь мне пришлось их не только почитать, но и пописать: моя жена работает и автором, и редактором (Светлана Косинец. . — «ВМ»), и я ей иногда помогал.

В драматургии я что-то понимаю, поэтому, когда вижу, что история вторичная, пошловатая или скучная, я не снимаюсь. Условно говоря, написано, что это комедия, но это не смешно, — это повод отказаться. Но таких предложений, от которых хочется отказаться, немного.

Иногда у меня возникает спортивный азарт: в сценарии мой герой плоский, а вдруг удастся его интересно показать, вытащить из него что-то человеческое.