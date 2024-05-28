Актриса Александра Флоринская рассказала об отношении к Америке

Онлайн-кинотеатр START представил сериал «Красные линии» — спин-офф популярного шоу «Бывшие». Новый проект рассказывает историю писательницы Елены Огурцовой (Полина Гагарина), оказавшейся в ловушке своего кумира — некогда успешного литератора Михаила Наумова (Илья Любимов). Его властную и эксцентричную супругу сыграла звезда сериалов «Бригада» и «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская. В интервью «Газете.Ru» актриса поделилась деталями со съемок, рассказала о работе с Гагариной, а также объяснила, почему не осталась жить и работать в Лос-Анджелесе.

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— Чем вас заинтересовала роль Клавдии в проекте "Красные линии"? Вы сразу на нее согласились?

— Да, мне сразу понравилась роль, когда я прочитала сценарий. Мне было интересно сыграть Клавдию, потому что она очень сложная, сильная, противоречивая и даже психопатичная личность. И, конечно, манипулятор. Актерам всегда хочется сыграть маньяков, сумасшедших, проституток и убийц, потому что это очень фактурный материал. Поэтому мне было страшно интересно это попробовать. Я в фильмах такого жанра уже давно не снималась, и это тоже подогревало интерес.

— Много ли у вас общего с вашей героиней? Легко ли было вжиться в роль?

— Слава богу, общего у нас мало, я надеюсь (смеется). Интереснее было искать в себе какие-то черты, которые могли сблизить меня с этим персонажем. Ее любовь к сыну возведена до маниакальности, но тем не менее для любой матери ребенок становится смыслом жизни, и это очень понятно. Для меня это стало ключом, которым я оправдывала ее поступки, — потому что любая мать сделает все для благополучия своего ребенка. И если он в беде, то главной целью ее жизни становится поиск способов ему помочь. В этом я видела оправдание моей героини и ее действий. Таким образом мне удалось проложить этот мостик от себя к ней, и я надеюсь, что персонаж получился искренним и достоверным.

— О чем этот проект для вас? Какие темы он поднимает?

— Для меня основная тема проекта — мир иллюзий, который мы себе строим. Каждый герой в этом сериале, на мой взгляд, питает иллюзии по поводу своей жизни. И на их основе герои ставят себе какие-то цели — порой недостижимые, абсурдные или страшные. Иногда они загоняют в ловушку, из которой человек пытается убежать и попадает в руки еще большего абьюзера. Если говорить конкретно о моей героине, ее маниакальное желание создать благополучие для своей семьи в итоге приводит к тому, что все эти иллюзии разбиваются, и она сама становится причиной бед, которые на нее обрушиваются. Боюсь рассказывать подробнее, но, на мой взгляд, это именно трагедия людей, которые искаженно видят свою жизнь, идут напролом к ложным целям, не понимая, что это путь в никуда.

— Как проходили съемки и что было самым сложным лично для вас?

— Съемки проходили удивительно просто и на редкость приятно. У нас была очень творческая атмосфера. Молодая, но крайне профессиональная команда. Меня восхитило, насколько все было четко, слаженно, быстро, хотя объем работы был достаточно большим. В этом, конечно, большая заслуга нашего режиссера Гамлета Дульяна, операторской группы, продюсеров и всей команды. Не могу сказать, что были сложности. Весь рабочий процесс был наполнен творчеством. Несмотря на насыщенный ритм, у нас была возможность придумывать, обсуждать, творить. Это психологическая картина, и было важно синхронизироваться с партнерами, найти зацепки, чтобы история получилась настоящей. Поэтому для меня съемки запомнились как очень драйвовые.

— Как сложились отношения с коллегами по съемочной площадке?

— Я в восторге от замечательной работы моих партнеров. Илья Любимов покорил меня своими крупными планами. Считаю, что он в этой роли совершенно бесподобен. Вообще, хочу отметить всех моих партнеров по этим съемкам — каждый из них достоин похвалы, игра каждого мне очень понравилась. На мой взгляд, кастинг в целом был очень удачным, все точно попали в роль.

— Главную роль в "Красных линиях" сыграла певица Полина Гагарина. Какие у вас впечатления от работы с ней?

— Полина на меня произвела удивительное впечатление! У нее потрясающее чувство юмора, мы все время хохотали, и это несмотря на ее дикую усталость и невероятно напряженный график. Считаю, что Полина проявила себя как супер-мега-профессиональная актриса. Конечно, я знала, что у нее есть опыт съемок, в том числе в "Бывших", но не была знакома с этой стороной ее творчества. Для меня стало настоящим открытием, что у Полины за плечами театральное образование, и что она как актриса оказалась настолько профессиональной и талантливой. И особенно приятно, что эта профессиональная актриса, замечательная певица и просто красивая женщина — очень комфортный и милый человек.

— Какие эмоции у вас были от просмотра первой серии на премьере?

— На премьере мы посмотрели две серии, и эмоции были очень приятными. Знаете, во время съемок, даже держа в голове сценарий, внутри ты представляешь какую-то свою картинку. А когда смотришь на экране уже смонтированную историю со сценами других героев, которых ты до этого не видел, все выглядит совершенно по-другому. И всегда, конечно, хочется не испытать разочарование, а наоборот порадоваться. И вот здесь я сразу поняла как зритель, что это кино я бы смотрела, — а значит, оно, на мой взгляд, будет интересно и аудитории.

— Как вы в целом относитесь к этому жанру?

— Вообще, мне очень нравится жанр триллера. Кажется, было время, когда таких фильмов снималось мало, а сейчас это становится все более и более популярным. У нас снимают много триллеров, детективных историй, и это очень круто. Мне кажется, что мы очень точно попали в жанр, получилось невероятно стильно и красиво.

— "Красные линии" — спин-офф популярного сериала "Бывшие". Оба эти проекта поднимают тему разрушительных зависимостей. "Красные линии", кроме прочего, затрагивают тему абьюзивных отношений. Как вы считаете, можно ли с помощью кино повлиять на эти проблемы на уровне общества или даже на уровне законотворчества?

— В "Красных линиях" затронута тема абьюзивных отношений между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, — не думаю, что здесь бывают какие-то простые решения. Можно ли повлиять на эти проблемы с помощью кино или на уровне законотворчества? Я бы предположила что, кинематограф здесь действительно может оказаться эффективным. Все-таки речь идет о тонкой грани, затрагивающей психологию и отношения. Конечно, я не специалист, но мне кажется, что такие вещи крайне непросто регулировать законодательно. А если это будет больше обсуждаться в кинематографе, если людям будут рассказывать об этой части жизни, как с этим борются люди, попавшие в ситуацию разрушительных зависимостей, как этих ситуаций можно избежать, я думаю, что это может принести практическую пользу.

— Как вы считаете, каких фильмов и сериалов сегодня ждут российские зрители?

— Мне сложно обобщать, ведь это часто зависит от вкусов конкретного человека. Сейчас снимается огромное количество фильмов в разных жанрах, и это очень здорово. Каждый может найти историю для себя. Я, например, с удовольствием смотрю и комедии, и мелодрамы, и детективы. Люблю арт-хаусное кино. Очень люблю триллеры и даже фильмы ужасов. Я в этом смысле абсолютно всеядный человек. Поэтому мое пожелание — больше разных фильмов на все вкусы. И главное, чтобы они были действительно хорошего качества, здорово сделаны, с хорошими сценариями.

— Вы получили широкую известность после выхода сериала "Бригада". С какими эмоциями вы сегодня вспоминаете этот проект?

— Конечно, вспоминаю его с самыми теплыми эмоциями. Во-первых, это была юность, кино снималось больше 20 лет назад. Мы все были молодыми, горящими, включая нашего режиссера Алексея Сидорова — это был, насколько я помню, его первый проект. Так что это время я вспоминаю с большим удовольствием.

— А как вы отнеслись к фильму "Бригада: Наследник"?

— На мой взгляд, есть истории законченные. И сам фильм не требует продолжения. В "Бригаде" погибают все, кроме одного героя, поэтому дальнейшая история уже чуть-чуть притянута за уши, если честно. В моем представлении лучше пусть придумываются новые интересные проекты, а "Бригада" пусть останется "Бригадой".

— Вы пересматриваете свои фильмы и сериалы? Анализируете ли вы свою игру, когда видите себя на экране?

— К сожалению, не всегда есть время, чтобы целиком пересматривать свои фильмы. Конечно, если меня волнует, как тот или иной кусок выглядит со стороны, как он смонтирован, — я смотрю. Это одна из сторон моей работы, поэтому, если по каким-то причинам я чувствую, что мне это необходимо, — тогда, да, конечно, смотрю.

— Вы начали свой путь в кино совсем юной. Изменились ли ваши собственные цели в кинематографе?

— Цели по сути остались прежними. Больше интересной работы, больше зажигающих ролей, интересных с творческой стороны проектов — когда тебе нравится сценарий, и тебе очень хочется участвовать. К тому же, сейчас такое время — наш кинематограф активно развивается, и по сравнению с тем, когда я начинала, проектов стало гораздо больше. В свое время мне даже пришлось уехать из Санкт-Петербурга, потому что тогда на "Ленфильме" мало чего снималось, а Москва в этом плане жила уже гораздо активнее. По сравнению с теми временами сейчас намного больше компаний, проектов. Это уже совсем другой уровень и, конечно, это очень здорово. Поэтому разница большая, но цели не изменились.

— В вашей фильмографии — фильмы и сериалы самых разных жанров, а какие роли для вас наиболее интересны?

— Из ролей мне интересно то, что цепляет. Когда ты чувствуешь, что тебе это интересно сыграть. Наверное, это мой основной критерий. Но я не думаю, что чем-то тут выделяюсь из актерской среды, потому что в нашей профессии это самое главное. Чтобы было интересно с творческой точки зрения работать над ролью.

— Часто ли вы отказываетесь от ролей?

— Бывает, когда не горит, не будоражит. Тогда, наверное, и нет смысла браться.

— Какую из своих ролей вы больше всего любите? Есть ли роли, о которых вы жалеете?

— Конечно, всегда есть какие-то вещи, которые не очень нравятся. Зачем их вспоминать? Одну любимую роль тоже очень сложно выбрать. Каждый персонаж становится для меня уже живым человеком, дорогим и любимым. Как из них можно выделить кого-то одного? Наверное, та роль, которая в данный момент у тебя идет, которой ты увлечен, она становится самой основной на период, пока ты ей занимаешься.

— В одном из интервью вы с восторгом рассказывали о периоде, когда учились в США, жили в Лос-Анджелесе. Не было ли мыслей остаться в Америке?

— Нет, мыслей остаться не было даже тогда, потому что мне было всего 15 лет. Я полгода училась в школе по обмену и действительно жила в Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах. По распределению попала в такое киношное место, представляете? И хотя я была еще девчонкой, уже тогда понимала, что Америка — ментально не моя страна. И жить там я не хотела ни тогда, ни сейчас.

— И покорить Голливуд не хотелось?

— Конечно, покорить Голливуд и сняться в каком-нибудь голливудском проекте было бы очень интересно. Если кто-то из артистов скажет, что он не хотел бы сняться в Голливуде, это в любом случае будет лукавством. Поработать, сыграть, получить такой опыт, — это здорово.

— Вы из очень творческой семьи. Вы с детства хотели стать актрисой или были еще варианты?

— Да, были идеи попробовать себя в журналистике, — на случай, если не поступлю в театральный институт. Но поступила с первого раза, поэтому не довелось.

— В юности вы работали манекенщицей, насколько этот опыт помог вам в актерской карьере?

— Я никогда об этом не задумывалась, но, наверное, как-то помог. Конечно, полноценной работой это нельзя назвать, скорее подработкой в старших классах школы и в годы института. А поскольку в институте учеба была очень напряженной, и мы всегда задерживались допоздна, в показах и съемках удавалось участвовать лишь изредка на каникулах. Но, тем не менее, это тоже дало опыт, может быть, даже больше для кино. Ощущение света, чувство камеры. И, пожалуй, умение носить красивую одежду! Это и вправду помогало, потому что в питерском театре я играла много ролей в красивых платьях, кринолинах…

— На каких фильмах вы росли?

— Росла я на безумном коктейле из совершенно разных фильмов — и любимых всеми советских, и американских, которые тогда только начинали смотреть. Это как раз был период, когда голливудские звезды были настоящими дивами, такие все красотки, все разные, с яркой индивидуальностью. Невозможно было глаз от них отвести. Потом эта эпоха ушла. На какой-то период в Голливуде стали больше популярны девушки "из соседнего двора". Сейчас, может быть, опять что-то поменяется. А у нас, мне кажется, наоборот пришла эпоха красивых молодых актрис, и это тоже очень здорово, потому что всегда приятно на них смотреть.

— Вы следите за новинками киноиндустрии? Какие из последних фильмов или сериалов можете отметить?

— Из первого, что приходит в голову, — "Мастер и Маргарита". Совершенно замечательная Юлия Снигирь, и вообще чудесный кастинг фильма. Вот уж насколько она там хороша и красива, невозможно оторваться. Вообще, мне фильм очень понравился, не просто как экранизация романа, а как сценарно соединили историю и роман, как грамотно это было сплетено. Осталось замечательное впечатление от этой работы.

— Как вам удается совмещать съемки, личную жизнь и воспитание троих детей?

— С трудом удается совмещать, потому что эти вещи практически несовместимы. Стараемся балансировать и, наверное, в этом тоже есть особый кайф. Ты погружаешься в работу, скучаешь по детям. Потом заканчиваешь, выдыхаешь, окунаешься в семейную жизнь. Потом устаешь от нее и можешь окунуться в работу. В этих бурных волнах и получается находить радость и гармонию.

— Вас называют одной из самых красивых российских актрис. Как вы поддерживаете молодость и красоту?

— Скажу банальную вещь, но как ни старайся, молодость и красота со временем уходят. К счастью, мы живем в то время, когда есть много способов, которые позволяют женщине хотя бы немного продлить лучшие годы. Как поддерживаю? Стараюсь не поправляться, высыпаться. Это не так легко, но я стараюсь. И мне кажется, что это лучший способ, который работает. Придерживаюсь принципа умеренности. Не могу в полной мере назвать себя адептом здорового образа жизни, но стараюсь, чтобы все было гармонично. Все без перебора, все в меру, скажем так. Мера — это наш девиз для молодости и красоты.

— Чтобы стать востребованным актером, нужно...

— Конечно, нужно много работать, конечно, верить в себя, конечно, нужна удача. Все это имеет значение.

— Как молодым актерам пробиться к большим ролям и проектам?

— Во-первых, нужно постоянно быть в форме, в тренинге. Если актер закончил институт, ему очень полезно поработать в театре, потому что там ты всегда в тонусе. Это важно. Потому что в тот момент, когда вдруг придет твой шанс, ты будешь в рабочей форме. Во-вторых, я бы посоветовала найти хорошего агента — это лучший помощник для любого актера, а уж тем более для начинающего. Свой агент сильно увеличивает шансы получить роль. Пусть это будет маленькая роль, но запоминающаяся. И дальше ты нарабатываешь свое реноме, снимаешься, пусть даже в небольших проектах. Если ты профессионален, комфортен в работе и здорово справляешься, тебя обязательно запомнят и режиссеры, и кастинг-директоры. Все-таки мир кино достаточно тесный, и поэтому кто-то посоветует, кто-то порекомендует, и вот так, потихонечку, можно вырасти до уже крупных ролей, больших проектов.

— Достаточно ли закончить театральное, чтобы стать хорошим артистом, или это та профессия, где учатся всю жизнь?

— Я думаю, что любой профессии человек учится всю жизнь. Если человек перестал учиться своей профессии, значит, он уже не развивается, и, наверное, надо что-то менять. Актерской профессии мы учимся постоянно еще и в том смысле, что с возрастом мы начинаем играть другие роли, меняется амплуа, меняются жанры, фактура. Сначала мы играли девочек, потом героинь, потом матерей героинь, а потом комических старух. Все это требует непрерывной работы. Достаточно ли закончить театральное училище? Есть немало примеров, когда люди не получают актерское образование, приходят в профессию, что называется, с улицы и оказываются успешны. А некоторые наоборот только через театральный институт, через работу в театре начинают сниматься. Мне кажется, это очень индивидуально, каждый должен найти свой путь. Единственный совет, который тут можно дать, — не останавливаться.